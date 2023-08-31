В Китае выпустили робота-газонокосилку в виде Cybertruck

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Пока Илон Маск налаживает производство Cybertruck’ов, в Китае уже штампуют Neomow X. Он ведет себя как робот-пылесос, только косит траву.
Есть датчик LiDAR, который выполняет функцию глаз робота. Одного заряда батареи хватает для участка 5.000 м².
Продажи стартуют в декабре, цена — $1.299 (₽115.400).
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Цвет похож?
И вот интересно, объехал он этого бурундуслика, значит не скосил там траву.
А он потом туда вернется, доделать работу или так и будут клоки по всему участку?