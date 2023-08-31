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В Китае выпустили робота-газонокосилку в виде Cybertruck

В Китае выпустили робота-газонокосилку в виде Cybertruck

Автор:
31 августа 2023 10:10
Метки: Cybertruck   Видео   Китай   газонокосилка   изобретение   робот   
922
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Пока Илон Маск налаживает производство Cybertruck’ов, в Китае уже штампуют Neomow X. Он ведет себя как робот-пылесос, только косит траву.

Есть датчик LiDAR, который выполняет функцию глаз робота. Одного заряда батареи хватает для участка 5.000 м².


Продажи стартуют в декабре, цена — $1.299 (₽115.400).


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Метки: Cybertruck   Видео   Китай   газонокосилка   изобретение   робот   
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4  комментария
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135
Lev A. Час назад
Не пойму, в чем заключается новость. Я подобные косилки видел еще лет 10 назад в Германии.
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51k
turyst 18 минут назад
И в каком месте он "кибер трак"?
Цвет похож?

И вот интересно, объехал он этого бурундуслика, значит не скосил там траву.
А он потом туда вернется, доделать работу или так и будут клоки по всему участку?
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477
София Час назад
Таких косилок на Озоне полно.
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