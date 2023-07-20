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Никогда не знаешь, что тебя может ждать во время путешествий на поездах в странах Южной Азии.
Неожиданный "сюрприз" из кустов
Судя по тому, что видео опубликовано в сети, негодяй не смог далеко уйти. Или же он выложил ролик сам.
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