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Идеальное преступление

Идеальное преступление

Автор:
20 июля 2023 09:26
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в мире   грабёж   люди   поезд   преступление   
1682
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Никогда не знаешь, что тебя может ждать во время путешествий на поездах в странах Южной Азии.

Неожиданный "сюрприз" из кустов

Судя по тому, что видео опубликовано в сети, негодяй не смог далеко уйти. Или же он выложил ролик сам.

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Метки: Видео   в мире   грабёж   люди   поезд   преступление   
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6  комментариев
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849k
А.Берестенко 19 минут назад
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1k
SmartCat101 2 минуты назад
фильм ужасов
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54k
dima423 Полчаса назад
блин аж вздрогнул))
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3k
Pioner76 47 минут назад
Интересно в Китае или в Японии со скоростными поездами (400km/h) такое прокатило бы?
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360
Юрий Алматы Pioner76 Полчаса назад
там поворот, любой состав снизит скорость
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10k
Мафусаил 57 минут назад
Ууупсе....
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