Как сейчас выглядит актёр, сыгравший бойца Скорпиона в фильме Mortal Kombat

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Мастер боевых искусств и актёр Крис Касамасса, сыгравший бойца Скорпиона в фильме «Смертельная битва»(Mortal Kombat), вновь примерил знаменитый костюм.
Незабываемый взгляд. Не хватает только фирменной фразы "Get Over Here".
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