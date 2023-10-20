Как сейчас выглядит актёр, сыгравший бойца Скорпиона в фильме Mortal Kombat

Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает

Индийский фильм был уличен во заимствовании сцен с мультфильма "Том и Джерри"

Джеки Чан сквозь года⁠⁠

Советские киногерои поют песню «Третье сентября»

Звёзды «Назад в будущее» встретились спустя 37 лет после выхода фильма

В сети опубликованы кадры гибели советского актёра Евгения Урбанского