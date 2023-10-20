FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12132 поста • 1271 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Кино
Как сейчас выглядит актёр, сыгравший бойца Скорпиона в фильме Mortal Kombat

Как сейчас выглядит актёр, сыгравший бойца Скорпиона в фильме Mortal Kombat

Автор:
20 октября 2023 09:16
Сообщество : Кино
Метки: Скорпион   Смертельная битва   актёр   кино   мортал комбат   фильм   
2059
1
1

Мастер боевых искусств и актёр Крис Касамасса, сыгравший бойца Скорпиона в фильме «Смертельная битва»(Mortal Kombat), вновь примерил знаменитый костюм.

Незабываемый взгляд. Не хватает только фирменной фразы "Get Over Here".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Скорпион   Смертельная битва   актёр   кино   мортал комбат   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
722k
Fidel Автор поста 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Демьян 24 минуты назад
Озвучивал другой человек.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду 45 минут назад
Как выглядит? Как постаревший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 46 минут назад
зарублюсь сегодня в мортал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
uehl 53 минуты назад
и нахера мне это знать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA Час назад
Глаза подлечил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Александр Ломовицкий Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

722416



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием
Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух...
Лучше нет подарочка, чем жена татарочка
Лучше нет подарочка, чем жена татарочка
Набирающие популярность в сообществах
Средство индивидуальной мобильности в городе это автомобиль, а не вся эта
Средство индивидуальной мобильности в городе это автомобиль, а не вся эта
Поворот судьбы
Поворот судьбы
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда заказал значок из фоток

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#люди#США#кино#криминал#фильм#знаменитости#преступление
#автомобили#в мире#животные#аварии#авто аварии#Автовсячина#факты#дети#Мемы#шоу бизнес
#автомир#интересно#интересное#ДТП#Прикол#забавно#подборка#суд#позитив#конфликт
Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает Индийский фильм был уличен во заимствовании сцен с мультфильма "Том и Джерри" Индийский фильм был уличен во заимствовании сцен с мультфильма "Том и Джерри" Джеки Чан сквозь года⁠⁠ Джеки Чан сквозь года⁠⁠ Советские киногерои поют песню «Третье сентября» Советские киногерои поют песню «Третье сентября» Звёзды «Назад в будущее» встретились спустя 37 лет после выхода фильма Звёзды «Назад в будущее» встретились спустя 37 лет после выхода фильма В сети опубликованы кадры гибели советского актёра Евгения Урбанского В сети опубликованы кадры гибели советского актёра Евгения Урбанского

На что жалуетесь?

Вернуться