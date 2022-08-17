Впечатляющий костюм инопланетного охотника из приквела «Хищника»

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Актёр в эффектном костюме пришельца на съёмках «Добычи» - приквела к первым четырем фильмам франшизы «Хищник». Впечатляющий результат работы гримеров и мастеров по аниматронике.
А вы уже успели посмотреть фильм? Какую бы оценку ему поставили по 10-бальной шкале?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Лучше, чем "Хищники" с Эдриан Броуди и "Хищник" 2018 года.
Но, куда же без этого - преамбулой фильма, снова ценности "общечеловеков" - теперь феминизм и женское лидерство .
Из не понравившегося - слишком явно бросающиеся в глаза, неестественные компьютерные зверюшки и карикатурные "трапперы"
Несмотря на многолетнюю историю Нобелевки, премии по Физике были удостоены лишь четыре женщины Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии вообще и получила награду в 1903 году (1/4 часть, Пьер Кюри сделал немало, возможно переписал часть своих заслуг на жену), Мария Гёпперт-Майер стала лауреатом в 1963 году и тоже 1/4 часть, Донна Стрикленд 1/4- в 2018 году и Андреа Гез 1/4 - в 2020 году/ Вывод - все 4 бабы получили 1/4 часть за 122 года. Если их сложить, то 1 баба к 120 мужикам. Увы, точные науки не их стезя.
Собстно, после "Хищников" выпускали точно шлак, что в серии ЧпХ, что "Хищник" 2018 года - этот вообще смутно запомнился
Я по Тактарову и запомнил