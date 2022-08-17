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Впечатляющий костюм инопланетного охотника из приквела «Хищника»

Впечатляющий костюм инопланетного охотника из приквела «Хищника»

Автор:
17 августа 2022 11:34
Сообщество : Кино
Метки: актёр   видео   интересно   каскадер   кино   костюм   фильм   хищник   
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Актёр в эффектном костюме пришельца на съёмках «Добычи» - приквела к первым четырем фильмам франшизы «Хищник». Впечатляющий результат работы гримеров и мастеров по аниматронике.
А вы уже успели посмотреть фильм? Какую бы оценку ему поставили по 10-бальной шкале?

Источник:

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Метки: актёр   видео   интересно   каскадер   кино   костюм   фильм   хищник   
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25  комментариев
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9k
Игорь 4 часа назад
фильм - полное говно. Гимн фемок - страшная жирняха всех победила.
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1k
SHAGREEN Полчаса назад
Фильм оказался гораздо лучше, чем я предполагал, несмотря на выпонение обязательной фемно-нацменьшинской программы. Если оставить за скобками единственный настоящий "Хищник", из всех продолжений этот самый нормальный, плюс что-то новое в плане эпохи и уровня скиллов жертв, т. к. настоящему индейцу завсегда везде ништяк. А финальное убийство хищника мужчиной или женщиной одинаково нелепо, т. к. соотношение сил с двухстами килограммами чистой ярости от пола особо не меняеттся.
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1k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Посмотрел . Так, на полпалки прокатило .
Лучше, чем "Хищники" с Эдриан Броуди и "Хищник" 2018 года.
Но, куда же без этого - преамбулой фильма, снова ценности "общечеловеков" - теперь феминизм и женское лидерство .
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450
Александр Зотов 36 минут назад
оно как бэ смотрибельно даже если не брать в расчёт некоторые наивности и ляпы.
Из не понравившегося - слишком явно бросающиеся в глаза, неестественные компьютерные зверюшки и карикатурные "трапперы"
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450
Александр Зотов 39 минут назад
6 с минусом из 10
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4k
Роман Час назад
я извеняюсь не совсем понял...кин называется "добыча" или очередной хишнег?
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34
Krrsantan Час назад
Только со Шварцем признаю Хищника..
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194
Flint 2 часа назад
Детская наивная идея с томогавком и верёвкой в фильме возведена в степень эпичности. На фоне коренных американок с орлиными носами главная героиня откровенно палится своим носом-картошкой. Зато по сравнению с промитеем здесь разговор не о колонистах-профессионалах а просто о племени индейцев, и затупы им простительны. Отойти посрать после команды ''не разделяться'' это весьма жизненно. Стабильные 7 срущих индейцев из 10.
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265
guess 2 часа назад
А мне зашло, чем-то напомнило "Выживший" с Ди Каприо, особенно сцена с медведем, и плевать что баба с яйцами оказалась, зато снято качественно, во всяком случае лучше чем прыгающий по крышам негр во втором Хищнике. Если принять за 10 баллов первый фильм, то этот потянет на 8.
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28k
Григорий 2 часа назад
Опять баба всех нагнула в их CGI-ном мире. И она умнее мужиков в этой-же парадигме.
Несмотря на многолетнюю историю Нобелевки, премии по Физике были удостоены лишь четыре женщины Мария Склодовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии вообще и получила награду в 1903 году (1/4 часть, Пьер Кюри сделал немало, возможно переписал часть своих заслуг на жену), Мария Гёпперт-Майер стала лауреатом в 1963 году и тоже 1/4 часть, Донна Стрикленд 1/4- в 2018 году и Андреа Гез 1/4 - в 2020 году/ Вывод - все 4 бабы получили 1/4 часть за 122 года. Если их сложить, то 1 баба к 120 мужикам. Увы, точные науки не их стезя.
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6k
Алексей 3 часа назад
Так себе фильмец) Но все же хуже второй части ЧпХ они еще ничего исполнить не смогли, что малость радует)
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−5
HalloFreeSpace 3 часа назад
Костюмы и графика крутые , но фильм это не спасло . в общем традиционно уже ...
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6k
Roman 4 часа назад
Первых частей было полторы. Остальное - шлак бессмысленный.
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450
Александр Зотов Роман Полчаса назад
ага.
Собстно, после "Хищников" выпускали точно шлак, что в серии ЧпХ, что "Хищник" 2018 года - этот вообще смутно запомнился
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