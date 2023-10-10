Бесконечная история от любителя кинематографа

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Залипательный видеоролик с известными персонажами из самых разных фильмов. На создание видео у автора ушло несколько десятков часов.
Видео длится полторы минуты, однако за это время можно увидеть множество знакомых персонажей
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