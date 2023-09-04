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Советские киногерои поют песню «Третье сентября»

Советские киногерои поют песню «Третье сентября»

Автор:
04 сентября 2023 10:30
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Михаил Шуфутинский   СССР   кино   третье сентября   фильм   
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Несмотря на то, что уже наступило четвёртое сентября, никто не мешает продолжить отмечать "день, когда горят костры рябин". Пользователь сети составил песню "Третье сентября" из фрагментов 143 фильмов эпохи СССР. Заморочился так заморочился!

Интересный факт: песня "Третье сентября" была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским 30 лет назад (1993).

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Метки: Видео   Михаил Шуфутинский   СССР   кино   третье сентября   фильм   
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5  комментариев
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19k
Алексей Теуш 2 часа назад
Совершенно равнодушен к этой песне, но однозначный "плюс" за проделанную работу!
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26k
ПаганецЪ Полминуты назад
Задрали уже с этим говном!
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18k
seller-k Час назад
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1k
vargas 2 часа назад
Где мем со Светлаковым?))
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