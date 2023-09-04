Советские киногерои поют песню «Третье сентября»

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Несмотря на то, что уже наступило четвёртое сентября, никто не мешает продолжить отмечать "день, когда горят костры рябин". Пользователь сети составил песню "Третье сентября" из фрагментов 143 фильмов эпохи СССР. Заморочился так заморочился!
Интересный факт: песня "Третье сентября" была впервые исполнена Михаилом Шуфутинским 30 лет назад (1993).
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