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Трансформация Стеллана Скарсгарда в барона Харконнена для «Дюна 2»

Трансформация Стеллана Скарсгарда в барона Харконнена для «Дюна 2»

Автор:
05 марта 2024 11:11
Сообщество : Кино
Метки: Дюна 2   Стеллан Скарсгард   актер   барон Харконнен   грим   кино   съемка   фильм   
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Шведский актер Стеллан Скарсгард проводил по восемь часов в кресле у гримера для роли в фильме канадского режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая».

Актер исполнил роль барона Владимира Харконнена. По его словам, процесс был мучительным, но он того стоил. «Мы хотели, чтобы его образ был настолько узнаваемым, чтобы мог производить впечатление на людей, просто появляясь на экране. И этот отпечаток должен сохраняться на протяжении всего фильма, без его постоянного появления», — рассказал актер.


Скарсгард подчеркнул, что ему нравится смотреть, как работают художники.

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Метки: Дюна 2   Стеллан Скарсгард   актер   барон Харконнен   грим   кино   съемка   фильм   
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1  комментарий
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Sheir 11 минут назад
Вот всегда меня мучил вопрос. Почему барон Харконнен, при его могуществе и власти, не сделал себе пластическую операцию, и не избавился от ожирения, если даже болгарский перец смог себе это позволить?
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