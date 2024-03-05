Трансформация Стеллана Скарсгарда в барона Харконнена для «Дюна 2»

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Шведский актер Стеллан Скарсгард проводил по восемь часов в кресле у гримера для роли в фильме канадского режиссера Дени Вильнева «Дюна: Часть вторая».
Актер исполнил роль барона Владимира Харконнена. По его словам, процесс был мучительным, но он того стоил. «Мы хотели, чтобы его образ был настолько узнаваемым, чтобы мог производить впечатление на людей, просто появляясь на экране. И этот отпечаток должен сохраняться на протяжении всего фильма, без его постоянного появления», — рассказал актер.
Скарсгард подчеркнул, что ему нравится смотреть, как работают художники.
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