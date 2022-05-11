Кто из актёров скрывается за образами известных персонажей

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Профессиональные гримеры создают для киноиндустрии поистине впечатляющие образы. При помощи грима, специальных пластических накладок, париков и прочие приспособлений они способны изменить внешний вид любого человека. Подборка кадров, позволяющая понять, кто из известных актёров скрывается под маской грима.
Внимание! Автор видеоролика допустил ошибку. Лорда Волан-де-Морта
в серии фильмов о Гарри Поттере сыграл актер Рэйф Файнс, а не Брэдли Купер.
в серии фильмов о Гарри Поттере сыграл актер Рэйф Файнс, а не Брэдли Купер.
Источник:
АНТИФИШКИ
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