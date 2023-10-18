В Англии кошка намурлыкала на рекорд

Громкость мурлыканья Беллы — 54,59 дБ, что сопоставимо со звуком кипящего чайника или работающей стиральной машины. Хозяйка рассказала, что ее любимица может издавать такие звуки целый день.

Чтобы зафиксировать рекорд, кошку посадили перед профессиональным высокочувствительным микрофоном и начали её гладить.