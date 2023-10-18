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Сообщество Без кота и жизнь не та 1758 постов • 485 подписчиков подписаться
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В Англии кошка намурлыкала на рекорд

В Англии кошка намурлыкала на рекорд

Автор:
18 октября 2023 08:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   в мире   животные   кошка   мурлыканье   рекорд   
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Кошка Белла из Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое мурчание.

Громкость мурлыканья Беллы — 54,59 дБ, что сопоставимо со звуком кипящего чайника или работающей стиральной машины. Хозяйка рассказала, что ее любимица может издавать такие звуки целый день.

Чтобы зафиксировать рекорд, кошку посадили перед профессиональным высокочувствительным микрофоном и начали её гладить.

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Метки: Курьезы   в мире   животные   кошка   мурлыканье   рекорд   
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
на Вискас себе до конца жизни заработала...прикольная реклама корма)
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Dobriy drug

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