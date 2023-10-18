В Англии кошка намурлыкала на рекорд

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Кошка Белла из Великобритании попала в Книгу рекордов Гиннеса за самое громкое мурчание.
Громкость мурлыканья Беллы — 54,59 дБ, что сопоставимо со звуком кипящего чайника или работающей стиральной машины. Хозяйка рассказала, что ее любимица может издавать такие звуки целый день.
Чтобы зафиксировать рекорд, кошку посадили перед профессиональным высокочувствительным микрофоном и начали её гладить.
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