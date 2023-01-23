Как правильно давать кошке таблетки

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Принять лекарство порой трудно заставить человека, что уж говорить о братьях наших меньших. В данном ролике вы увидите один самых безопасных и безболезненных способов дать кошке таблетку.
Как правильно дать кошке таблетку в домашних условиях.
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А вот попробуй так возьми перепуганного помойного живоглота(или просто нормального деревенского кота).