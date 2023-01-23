FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1506 постов • 460 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Как правильно давать кошке таблетки

Как правильно давать кошке таблетки

Автор:
23 января 2023 10:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   кот   кошка   лекарство   полезно   таблетки   хитрости   
1086
1
1
Принять лекарство порой трудно заставить человека, что уж говорить о братьях наших меньших. В данном ролике вы увидите один самых безопасных и безболезненных способов дать кошке таблетку.
Как правильно дать кошке таблетку в домашних условиях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: в мире   видео   животные   кот   кошка   лекарство   полезно   таблетки   хитрости   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Денис Час назад
Котейка небось думает -"суки кожаные! И тут нае...али!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Парагвайский шпион Минуту назад
Киса, скорее всего кастрирована/стерилизована. Спокойная очень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 5 минут назад
с моим котом почему то данная методика не работает... Ему до буя за что там я его беру- за холку или за яйца
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 36 минут назад
С моими котами так не прокатит, проверил на домашнем - он сразу кусается и царапается если его за холку взять. На дачном диком коте и проверять не буду =)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
SuperTroll 42 минуты назад
Мой "пушистый отморозок", кроме меня никому в руки не дается. Этим бы он сам глотки разадрал и еще насрал бы еще туда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Antilles 44 минуты назад
Жизнь моего шерстяного не будет прежней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Stargazer 45 минут назад
Хороший способ... для спокойной мирной котейки.
А вот попробуй так возьми перепуганного помойного живоглота(или просто нормального деревенского кота).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 49 минут назад
даже перевод не нужен)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bigkoss 53 минуты назад
В закладки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Ма-С 54 минуты назад
на каком языке они говорят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
banzai7 Час назад
А оно в этот момент кусь не сможет сделать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов Час назад
Ну, не знаю, не знаю... У меня все до единой кошки всегда сами любые таблетки охотно съедали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона Час назад
А я думал сзади отверткой закручивать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1003060



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Школьную программу по литературе планируют пересмотреть
Школьную программу по литературе планируют пересмотреть
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 января
Набирающие популярность в сообществах
Лётчик, дипломат, писатель
Лётчик, дипломат, писатель
Генерал, который ударил Министра Обороны Сердюкова
Генерал, который ударил Министра Обороны Сердюкова
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поработай ещё немного

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#в мире#кино#подборка#забавно#Прикол#путешествие
#люди#интересно#животные#факты#страна#комментарии#Спорт
#история#Юмор#Фотографии#удивительно#картинки#Приколы#Россия
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще Работник мастерской не оценил сюрприз кота Работник мастерской не оценил сюрприз кота Кошка смогла достать ключи, до которых не могла добраться женщина Кошка смогла достать ключи, до которых не могла добраться женщина Прирождённый охотник Прирождённый охотник Проворный пушистый охотник Проворный пушистый охотник Котфуций: воспитанного кота готовят ко сну Котфуций: воспитанного кота готовят ко сну

На что жалуетесь?

Вернуться