В Сочи хитрая кошка стащила упаковку корма из магазина

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В один из магазинов города Сочи наведалась уличная кошка. Она воспользовалась тем, что в отделе с кормом для животных не было людей, схватила большую пачку и спокойно пошла к выходу.
Пушистая воровка стащила большую упаковку корма и была довольна собой.
Кассир заметила кошку с кормом и попыталась догнать её. Животное оказалось быстрее и скрылось со своей добычей.
Кассир заметила кошку с кормом и попыталась догнать её. Животное оказалось быстрее и скрылось со своей добычей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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