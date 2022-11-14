В Сочи хитрая кошка стащила упаковку корма из магазина

В один из магазинов города Сочи наведалась уличная кошка. Она воспользовалась тем, что в отделе с кормом для животных не было людей, схватила большую пачку и спокойно пошла к выходу.

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Пушистая воровка стащила большую упаковку корма и была довольна собой.



Кассир заметила кошку с кормом и попыталась догнать её. Животное оказалось быстрее и скрылось со своей добычей.