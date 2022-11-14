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Сообщество Без кота и жизнь не та 1446 постов • 448 подписчиков подписаться
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В Сочи хитрая кошка стащила упаковку корма из магазина

В Сочи хитрая кошка стащила упаковку корма из магазина

Автор:
14 ноября 2022 08:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   Прикол   Сочи   видео   животные   корм   кошка   кража   
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В один из магазинов города Сочи наведалась уличная кошка. Она воспользовалась тем, что в отделе с кормом для животных не было людей, схватила большую пачку и спокойно пошла к выходу.
Пушистая воровка стащила большую упаковку корма и была довольна собой.

Кассир заметила кошку с кормом и попыталась догнать её. Животное оказалось быстрее и скрылось со своей добычей.

Источник:

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Метки: Курьезы   Прикол   Сочи   видео   животные   корм   кошка   кража   
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8  комментариев
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8k
hairov 2 часа назад
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Топпер Харли 5 минут назад
Кошка с подельником работала))
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51k
smakido 7 минут назад
А мужик, если не дурак, вполне может воспользоваться моментом.
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24k
Михаил Сметанкин 16 минут назад
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4k
perekrestok Полчаса назад
Кошка из гурманов - долго корм выбирала. Ну а у кассирши проблем с кормом нет - очень заметно в гонках.
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18k
Alush 43 минуты назад
Переживал за кошку.
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1k
Антон Час назад
Котейка зачётная!
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