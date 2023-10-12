Классический пример, когда у человека много энергии, но вектор направлен немного не туда

1370
1
1
Нарядный мужчина с видео явно шёл на свидание — и внезапно для себя среди ночи ворвался в медцентр на Плесецкой.
Примерно в 4 утра мужчина с огромной мягкой игрушкой крайне уверенно начал ломать дверь клиники: видимо, перепутав вход с обычной парадной. Осознание ошибки пришло уже внутри — сделав разочарованный жест, парень отправился дальше.
Сотрудники говорят, что ничего не пропало, на место через несколько минут приехала охрана, а сами они хотят написать заявление в полицию — романтика романтикой, но так-то тоже нельзя.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина измазал своими фекалиями полки и товар магазина DNS
- Смелый рыбак покормил змею с руки
- В Краснодаре мужчина поссорился с мамой и залез на электрический кабель — так он хотел привлечь ее внимание
- Жительницу Твери 4 месяца преследует незнакомец, который считает её своей девушкой
- Драма из-за сертификата на алкоголь
Новости партнёров
реклама
Поэтому мужика было "не остановить"