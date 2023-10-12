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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 814 постов • 41 подписчик подписаться
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Классический пример, когда у человека много энергии, но вектор направлен немного не туда

Классический пример, когда у человека много энергии, но вектор направлен немного не туда

Автор:
12 октября 2023 10:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   букет   мужчина   поведение   свадание   энергия   
1370
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Нарядный мужчина с видео явно шёл на свидание — и внезапно для себя среди ночи ворвался в медцентр на Плесецкой.


Примерно в 4 утра мужчина с огромной мягкой игрушкой крайне уверенно начал ломать дверь клиники: видимо, перепутав вход с обычной парадной. Осознание ошибки пришло уже внутри — сделав разочарованный жест, парень отправился дальше.

Сотрудники говорят, что ничего не пропало, на место через несколько минут приехала охрана, а сами они хотят написать заявление в полицию — романтика романтикой, но так-то тоже нельзя.

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Метки: Видео   букет   мужчина   поведение   свадание   энергия   
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5  комментариев
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Видимо, была обещана "незабываемая ночь", виагра выпита, кровь ушла из мозга вниз, "трубы горели", и "хвостатые плавали уже в глазах"
Поэтому мужика было "не остановить"
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4k
brotherirk 8 минут назад
У мужика в голове при выходе была эта фраза...
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Кто-то неплохо пошутил. Разогрел мужика, пообещал сказочную ночь. а потом дал адрес медцентра
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32k
Teodor Час назад
Ну, как говорится, интернет взорван, подбухнувший мужик двери перепутал - руки обрывать тем, кто считает это инфоповодом для поста...
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99
ruslan d Час назад
Видимо без справоньки не давала
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