Классический пример, когда у человека много энергии, но вектор направлен немного не туда



Примерно в 4 утра мужчина с огромной мягкой игрушкой крайне уверенно начал ломать дверь клиники: видимо, перепутав вход с обычной парадной. Осознание ошибки пришло уже внутри — сделав разочарованный жест, парень отправился дальше.



Сотрудники говорят, что ничего не пропало, на место через несколько минут приехала охрана, а сами они хотят написать заявление в полицию — романтика романтикой, но так-то тоже нельзя.