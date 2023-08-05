Жительницу Твери 4 месяца преследует незнакомец, который считает её своей девушкой

Жительницу Твери уже четыре месяца преследует незнакомец, который считает ее своей девушкой. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Екатерина Н. заметила за собой слежку еще в апреле — неизвестный мужчина поначалу просто караулил ее возле офиса, а затем стал преследовать. Были попытки сесть к ней в машину, хватать за руки.

×

×

Дальше — больше. В какой-то момент незнакомец узнал, где работает молодой человек Екатерины, подкараулил уже его и нанес удар, после которого мужчине пришлось накладывать швы. По словам Екатерины, сталкер считает ее своей невестой из Красноярска, которую взяли в плен, и ему нужно освободить ее.

Екатерине получилось связаться с матерью незнакомца — она рассказала, что ее сын «душевнобольной», раньше жил в Красноярске, был женат, сейчас разведен. Забрать его обратно на содержание она не может. Полиция отказывается принять меры в отношении мужчины: говорят, у него диагноз шизофрения, и им должны заняться врачи. Но в тверские психбольницы его не берут — потому что он не местный. Екатерина опасается за свою жизнь и настаивает, чтобы дело рассмотрели как преследование.