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Жительницу Твери 4 месяца преследует незнакомец, который считает её своей девушкой

Жительницу Твери 4 месяца преследует незнакомец, который считает её своей девушкой

Автор:
05 августа 2023 10:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   больной   мужчина   неадекват   преследование   тверь   
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Он считает ее своей невестой, которую взяли в плен.

Жительницу Твери уже четыре месяца преследует незнакомец, который считает ее своей девушкой. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», Екатерина Н. заметила за собой слежку еще в апреле — неизвестный мужчина поначалу просто караулил ее возле офиса, а затем стал преследовать. Были попытки сесть к ней в машину, хватать за руки.

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Дальше — больше. В какой-то момент незнакомец узнал, где работает молодой человек Екатерины, подкараулил уже его и нанес удар, после которого мужчине пришлось накладывать швы. По словам Екатерины, сталкер считает ее своей невестой из Красноярска, которую взяли в плен, и ему нужно освободить ее.


Екатерине получилось связаться с матерью незнакомца — она рассказала, что ее сын «душевнобольной», раньше жил в Красноярске, был женат, сейчас разведен. Забрать его обратно на содержание она не может. Полиция отказывается принять меры в отношении мужчины: говорят, у него диагноз шизофрения, и им должны заняться врачи. Но в тверские психбольницы его не берут — потому что он не местный. Екатерина опасается за свою жизнь и настаивает, чтобы дело рассмотрели как преследование.


UPD. В УМВД России по Тверской области прокомментировали ситуацию, дав официальный комментарий:

«— В Центральном отделе полиции Управления МВД России по городу Твери зарегистрировано пять заявлений от жительницы Твери. По четырем заявлениям проведена проверка и принято решение в соответствии с законодательством. В настоящее время сотрудниками полиции продолжается проведение проверки по поступившему в июле текущего года заявлению гражданки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,

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Метки: Видео   больной   мужчина   неадекват   преследование   тверь   
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7  комментариев
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9k
Maddy8 16 минут назад
когда убьют, тогда и звоните.
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4k
Alex 8 секунд назад
Брр... от его "улыбки" просто передергивает.
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468
Сергей Полчаса назад
Вы чего не видите сходства? Это же последний терминатор, а баба по ходу русская Сара Коннор. Завязку сюжета, думаю, объяснять не стоит.
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1k
Андерсен Полчаса назад
Мда уж. Тут реально проще втихую завалить умалишенца и прикопать где-нить в области, пока он самих не завалил.
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16k
Shtoppi 55 минут назад
« В Центральном отделе полиции Управления МВД России по городу Твери зарегистрировано пять заявлений от жительницы Твери. По четырем заявлениям проведена проверка и принято решение в соответствии с законодательством. В настоящее время сотрудниками полиции продолжается проведение проверки по поступившему в июле текущего года заявлению гражданки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,
----------
вся эта лабуда, как есть бла-бла-бла на отвали.
в общем: <<когда убьют, тогда и приходите>>
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12k
кот базилий Час назад
Пока будут "проверять" или делать вид он ее загрызет и сьест.
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