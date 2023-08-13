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Смелый рыбак покормил змею с руки

Смелый рыбак покормил змею с руки

Автор:
13 августа 2023 10:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Смельчак   змея   кормление   мужчина   рыбак   
1269
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Я не уверен на все сто процентов, но что-то мне подсказывает, что идея кормить змею с руки точно входит в топ 10 самых глупых идей.

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Метки: Видео   Смельчак   змея   кормление   мужчина   рыбак   
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16  комментариев
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52k
stabskapitan 2 часа назад
идея кормить змею с руки точно входит в топ 10 самых глупых идей.
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Только слепой не отличит ужа от гадюки, а других опасных змей у нас в средней полосе и не водятся.
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10k
Бритва Полчаса назад
ясно.
пойду покормлю питона.
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722
Nastromo Полчаса назад
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6k
Андрей Крылов 51 минуту назад
Ужастно "опасный" "подвиг" - попытаться покормить с рук обыкновенного ужа! :)
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1k
manul74 55 минут назад
Наглый шнурок )
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23k
SolomonA 57 минут назад
Нечего было дразнить животинку.
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3k
Lexx Час назад
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14k
Kucher Час назад
Мы такую "змею" в третьем классе в школу притащили, за что потом огребли неслабо.
Уж входит в ТОП самых опасных змей?
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Нормальная идея, попробовал искусить змея!
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57k
alertol 2 часа назад
Это уж так то... Безопасен более чем полностью... Максимум хвостом может хлестнуть сильно...
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975
Недовольный Херней 2 часа назад
А где Вы тут змею увидели? Это уж обыкновенный. Он не ядовит совершенно. И не сильно волько прикусывает.
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