Смелый рыбак покормил змею с руки

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Я не уверен на все сто процентов, но что-то мне подсказывает, что идея кормить змею с руки точно входит в топ 10 самых глупых идей.
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Только слепой не отличит ужа от гадюки, а других опасных змей у нас в средней полосе и не водятся.
пойду покормлю питона.
Уж входит в ТОП самых опасных змей?