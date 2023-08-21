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Сообщество Треники&Вареники 6814 постов • 3063 подписчика подписаться
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Мужчина измазал своими фекалиями полки и товар магазина DNS

Мужчина измазал своими фекалиями полки и товар магазина DNS

Автор:
21 августа 2023 09:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Измазал полки   Норильск   говно   магазин   мужчина   неадекват   товар   
1087
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В Норильске посетитель магазина был замечен за весьма неприглядным занятием, после которого ещё и обнюхал пальцы.

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Метки: Видео   Измазал полки   Норильск   говно   магазин   мужчина   неадекват   товар   
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6  комментариев
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6k
Старичок Час назад
пацан к успеху шел, шел, да и пришел)))))
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3k
Nigilist 4 минуты назад
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4k
Феликс Дзержинский 19 минут назад
Похоже, перданул с подливкой.
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10k
МихА Полчаса назад
ДУРКА по нему плачет
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4k
brotherirk 39 минут назад
заднеприводный?
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20k
сеньор Леонсио Час назад
Фекалии не уходят с первых полос, каждый день то там то здесь говно!
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