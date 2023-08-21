Мужчина измазал своими фекалиями полки и товар магазина DNS

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В Норильске посетитель магазина был замечен за весьма неприглядным занятием, после которого ещё и обнюхал пальцы.
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