Мужчина из Вьетнама поднялся на 100 ступеней за 53 секунды с братом на голове

В Испании установлен необычный рекорд Гиннесса. Двое братьев-акробатов из Вьетнама выполнили необычный трюк. Один поставил другого на голову и поднялся по длинной лестнице из ста ступеней всего за 53 секунды. Рекорд официально зарегистрировали присутствовавшие на его установлении представители Книги Гиннесса.
Братья Джанг Куок Нгиеп и Джанг Куок Ко решили установить рекорд в испанском городе Жирона. А местом была выбрана лестница прямо у собора Святой Марии. Два брата профессионально занимаются акробатикой всю свою жизнь. В 2016 году они уже устанавливали рекорд, а сейчас существенно улучшили время его выполнения.
После трюка они дали журналистам небольшое интервью и сказали, что чувствуют себя прекрасно. Установленным рекордом Ко и Нгиеп хотели показать – нет границ у человеческих возможностей. Акробаты надеются, что этот день запомнится всем надолго.
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