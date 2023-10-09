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Мужчина из Вьетнама поднялся на 100 ступеней за 53 секунды с братом на голове

Мужчина из Вьетнама поднялся на 100 ступеней за 53 секунды с братом на голове

Автор:
09 октября 2023 09:01
Метки: Видео   Вьетнам   брат   лестница   люди   на голове   сила   
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В Испании установлен необычный рекорд Гиннесса. Двое братьев-акробатов из Вьетнама выполнили необычный трюк. Один поставил другого на голову и поднялся по длинной лестнице из ста ступеней всего за 53 секунды. Рекорд официально зарегистрировали присутствовавшие на его установлении представители Книги Гиннесса.

Братья Джанг Куок Нгиеп и Джанг Куок Ко решили установить рекорд в испанском городе Жирона. А местом была выбрана лестница прямо у собора Святой Марии. Два брата профессионально занимаются акробатикой всю свою жизнь. В 2016 году они уже устанавливали рекорд, а сейчас существенно улучшили время его выполнения.

После трюка они дали журналистам небольшое интервью и сказали, что чувствуют себя прекрасно. Установленным рекордом Ко и Нгиеп хотели показать – нет границ у человеческих возможностей. Акробаты надеются, что этот день запомнится всем надолго.

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Метки: Видео   Вьетнам   брат   лестница   люди   на голове   сила   
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Головасыр коричнештанник Час назад
зачем?
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SegunBoris 59 минут назад
Есть еще люди, которые не знают о существовании пива!
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GoodNeon

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