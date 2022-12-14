Уроки вежливости во вьетнамском детском садике

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Во многих странах Азии людей с детства приучают к вежливости и уважению. Посмотрите, как в детском саду во Вьетнаме мальчики и девочки учатся уступать место в автобусе.
Водителя явно нужно менять, того и гляди место тоже кому-нибудь уступит. 😄
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Беременная женщина звонит жаловаться в транспортное бюро:
- Я зашла в автобус, а все места заняты бабушками, и среди них только один мужчина! Я попросила его уступить место, а он отказывается! Это что за беспредел? Яжебеременная!
- А дайте трубку этому мужчине.
Она дает трубку мужчине, те разговаривают, потом мужчина отдает телефон обратно женщине, и там говорят:
- Женщина, попросите уступить кого-нибудь из бабушек! Этот мужчина - водитель автобуса!
Метки: Япония,