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Уроки вежливости во вьетнамском детском садике

Уроки вежливости во вьетнамском детском садике

Автор:
14 декабря 2022 10:01
Метки: Вьетнам   автобус   видео   дети   детский сад   интресно   люди   
335
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1
Во многих странах Азии людей с детства приучают к вежливости и уважению. Посмотрите, как в детском саду во Вьетнаме мальчики и девочки учатся уступать место в автобусе.
Водителя явно нужно менять, того и гляди место тоже кому-нибудь уступит. 😄

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Метки: Вьетнам   автобус   видео   дети   детский сад   интресно   люди   
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8k
Tamdima 2 часа назад
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24k
Михаил Сметанкин 23 минуты назад
Внимание - анекдот!
Беременная женщина звонит жаловаться в транспортное бюро:
- Я зашла в автобус, а все места заняты бабушками, и среди них только один мужчина! Я попросила его уступить место, а он отказывается! Это что за беспредел? Яжебеременная!
- А дайте трубку этому мужчине.
Она дает трубку мужчине, те разговаривают, потом мужчина отдает телефон обратно женщине, и там говорят:
- Женщина, попросите уступить кого-нибудь из бабушек! Этот мужчина - водитель автобуса!
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31k
Игорь Час назад
"во вьетнамском детском садике"
Метки: Япония,

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52k
smakido Час назад
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29k
Ashabad 2 часа назад
А почему бы и нет? Неплохо бы изучить, насколько такая методика эффективна...
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