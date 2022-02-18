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Житель Вьетнама перегрузил мотороллер и провалился в канализацию

Житель Вьетнама перегрузил мотороллер и провалился в канализацию (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 13:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   в мире   видео   люди   мотороллер   неудача   фейл   
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Во вьетнамском уезде Тхыонгтин рабочий загрузил в кузов своего мотороллера 40 мешков с цементом и собирался отправиться в путь. Однако с поездкой пришлось повременить.
Установленная возле здания камера наблюдения сняла, как мужчина вместе со своим транспортным средством провалился в канализацию.

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Метки: Вьетнам   в мире   видео   люди   мотороллер   неудача   фейл   
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14  комментариев
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641
Graboid Час назад
<<провалился в канализацию>>
всего скорее это не канализация ..
позади упавшего - ограждение .. а дальше .. мутная вода .. если б - канализация там бы столько людей не жило .. .. арык ? ливневка ? ручей ?
или во вьетнаме каналия без запаха ?
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24k
Киры4 2 часа назад
Опять куча левака комментирует, что за фигня?
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287
Повелитель Бури 2 часа назад
Бери ношу по себе чтобы не падать при ходьбе.
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Так вот ты откуда вьетнамский коричневый рис?
Бурый рис имеет цвет от светло-коричневого до молочного шоколада. Имеет чуть ореховый запах и привкус.


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Броненосец Потелкам 2 часа назад
на 40 непохоже
1.6 тонны - вряд ли
но - цемент израсходовал полностью, однозначно
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bum-bum 2 часа назад
упал на мягкое
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