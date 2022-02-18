Житель Вьетнама перегрузил мотороллер и провалился в канализацию

609
1
1
Во вьетнамском уезде Тхыонгтин рабочий загрузил в кузов своего мотороллера 40 мешков с цементом и собирался отправиться в путь. Однако с поездкой пришлось повременить.
Установленная возле здания камера наблюдения сняла, как мужчина вместе со своим транспортным средством провалился в канализацию.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дурная голова ногам покоя не дает
- Предновогодняя боль хозяйки
- Курьезный инцидент на заправке
- Болезненное падение девушки и её матери
- Неудачный трюк рабочего повеселил его коллег
15
Понравилось15
Новости партнёров
всего скорее это не канализация ..
позади упавшего - ограждение .. а дальше .. мутная вода .. если б - канализация там бы столько людей не жило .. .. арык ? ливневка ? ручей ?
или во вьетнаме каналия без запаха ?
Бурый рис имеет цвет от светло-коричневого до молочного шоколада. Имеет чуть ореховый запах и привкус.
1.6 тонны - вряд ли
но - цемент израсходовал полностью, однозначно