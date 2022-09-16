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Рабочие пытаются поднять кувалду одной рукой

Рабочие пытаются поднять кувалду одной рукой

Автор:
16 сентября 2022 12:09
Метки: в мире   видео   кувалда   люди   рабочий   сила   стройка   
1883
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1
Рабочих разных возрастов решили помериться силами и попытались поднять кувалду одной рукой.

Источник:

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Метки: в мире   видео   кувалда   люди   рабочий   сила   стройка   
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12  комментариев
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12k
Konstantin 41 минуту назад
Как-то очень уж просто первый ее поднял? Есть какой-то подвох или он просто силен?
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5k
heta Полчаса назад
А под столом афилированый рабочий с магнитом?
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9k
Бритва 45 минут назад
кто выполнит математическое представление сей задачки?
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71k
Максим 46 минут назад
Все-таки ещё достоин©
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3k
Александр Нвский 46 минут назад
Сразу видно что у всех есть женщины
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59k
pynh Час назад
Цель просто поднять кувалду одной рукой?
Почему в таком случае просто поднять ее за боек? Ну или стащить одной рукой со стола и поднять?
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3k
Трям Час назад
А работать кто будет?
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