Рабочие пытаются поднять кувалду одной рукой

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но еще многие пытаются поднять кувалду за счет бицепса сразу, а мужик похоже вначале кистью руки поднял. Там похоже самое сложное оторвать ее на 10 см, а потом переключиться на бицепс.
Он явно и пытался помочь коллегам, оторвав кувалду на 10 см и давал возможность уже бицепсом ее поднять выше.
Почему в таком случае просто поднять ее за боек? Ну или стащить одной рукой со стола и поднять?