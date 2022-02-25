Чудесное спасение ребёнка во Вьетнаме

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В сети появилось драматичное видео, снятое во Вьетнаме. Оставшийся без присмотра маленький мальчик выбежал на оживленную дорогу и чуть не попал под фуру.
Благодаря реакции случайного прохожего мальчик остался жив. Мужчина успел в последний момент схватить выбежавшего на дорогу непоседу.
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