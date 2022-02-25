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Чудесное спасение ребёнка во Вьетнаме

Чудесное спасение ребёнка во Вьетнаме (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 13:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   видео   дети   люди   мальчик   повезло   спасение   
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В сети появилось драматичное видео, снятое во Вьетнаме. Оставшийся без присмотра маленький мальчик выбежал на оживленную дорогу и чуть не попал под фуру.
Благодаря реакции случайного прохожего мальчик остался жив. Мужчина успел в последний момент схватить выбежавшего на дорогу непоседу.

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Метки: Вьетнам   видео   дети   люди   мальчик   повезло   спасение   
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2  комментария
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Дмитрий 46 минут назад
Фига се тормоза у сцепки о_О
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