Девушка на своём примере показала, как делать нельзя

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Женщина с ребенком остановились, чтобы погладить собаку, которая лежала на обочине, но вскоре очень сильно пожалела об этом.
Хозяин собакена заявил, что его питомец тихий, мирный и никого раньше не кусал, и вообще нечего было лезть руками к чужому псу.
Однако он пообещал возместить ущерб пострадавшим.
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