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Девушка на своём примере показала, как делать нельзя

Девушка на своём примере показала, как делать нельзя

Автор:
08 октября 2023 09:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   мать года   нападение животного   собака   укус   
2855
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Женщина с ребенком остановились, чтобы погладить собаку, которая лежала на обочине, но вскоре очень сильно пожалела об этом.

Хозяин собакена заявил, что его питомец тихий, мирный и никого раньше не кусал, и вообще нечего было лезть руками к чужому псу.


Однако он пообещал возместить ущерб пострадавшим.

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Метки: Видео   Китай   животные   мать года   нападение животного   собака   укус   
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16  комментариев
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1k
Yapon_otez Час назад
Вообще к незнакомым собакам подходить не надо.
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11k
Властелин 19 минут назад
Всему виной менструация.
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76k
Viktor Полчаса назад
Пипец Тузику, сожрут!
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873k
А.Берестенко 51 минуту назад
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152
ИНО 53 минуты назад
Не в коей мере не оправдываю хозяина псины - собака должна быть на привязи и в наморднике. Но баба конкретная безмозглая дура! Каким местом она думала когда попёрлась эту собаку гладить? Да ещё с ребёнком.
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1k
Звёздный князь Час назад
Напомнило:

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19k
Алексей Теуш Час назад
Вот уж действительно: ума нет - считай калека!
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Тупая п...зда
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3k
SaveUs 2 часа назад
Ничего не думаю
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