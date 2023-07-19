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Камера сняла, как собака кусает ребёнка за лицо. Взрослые не спешили мешать их знакомству

Камера сняла, как собака кусает ребёнка за лицо. Взрослые не спешили мешать их знакомству

Автор:
19 июля 2023 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   мать года   ребенок   собака   укус   
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Момент нападения собаки на полуторагодовалого ребёнка во Всеволожском районе Ленинградской области зафиксировала камера наблюдения. Судя по видео, животное проявило агрессию, когда девочка подползла вплотную — ей никто не мешал.

18 июля, видно, как мать остановилась с коляской в нескольких метрах от скамейки, на которой сидела женщина с собакой. Пёс был на поводке и девочкой особо не интересовался. В отличие от малышки, которая едва получив свободу, подошла и опустилась на колени перед собакой.


Та укусила. В этот момент хозяйка дёрнула поводок, а мать поторопилась к дочери.


В полиции сообщали, что девочка пострадала на Воронцовском бульваре в Мурино днём 16 июля. В больницу её привезли в состоянии средней степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Владелица собаки получила протокол за выгул без намордника. По данным 47news, женщина предупреждала, что животное может укусить.


Случившееся взяла на контроль Всеволожская прокуратура. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе проверки.

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Метки: Видео   животные   мать года   ребенок   собака   укус   
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7  комментариев
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617
дмитрий 2 часа назад
не ужели так сложно одеть намордник! И гуляй со своей шавкай где хочешь!
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Aleks Полчаса назад
Мать тупая дура, хозяйка собаки тупая дура... Жаль несмышлёного ребенка, который в данной ситуации остался скорее всего со шрамамами на лице на всю жизнь
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