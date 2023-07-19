Камера сняла, как собака кусает ребёнка за лицо. Взрослые не спешили мешать их знакомству

18 июля, видно, как мать остановилась с коляской в нескольких метрах от скамейки, на которой сидела женщина с собакой. Пёс был на поводке и девочкой особо не интересовался. В отличие от малышки, которая едва получив свободу, подошла и опустилась на колени перед собакой.

Та укусила. В этот момент хозяйка дёрнула поводок, а мать поторопилась к дочери.

В полиции сообщали, что девочка пострадала на Воронцовском бульваре в Мурино днём 16 июля. В больницу её привезли в состоянии средней степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Владелица собаки получила протокол за выгул без намордника. По данным 47news, женщина предупреждала, что животное может укусить.

Случившееся взяла на контроль Всеволожская прокуратура. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе проверки.