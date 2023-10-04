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Пёс обожает фейерверки

Пёс обожает фейерверки

Автор:
04 октября 2023 10:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   салют   собака   фейерверк   
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Многие домашние животные бегут со всех ног и ищут укромное место, когда слышат звуки взрывов фейерверков и петард. Однако этот пёс точно не входит в их число.

Каждый Новый год для него — радостное  событие. Может в прошлой жизни был пиротехником?

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Метки: Видео   Реакция   животные   салют   собака   фейерверк   
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8  комментариев
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4k
Еркен 2 часа назад
Блин и такое бывает? Моя собака ужасно боится грома и фейерверков, сразу бежит домой и прижимается, при этом сердцебиение учащается намного.
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13k
кира 10 минут назад
Моя собака, мало того, что обожала фейерверки, еще и, если мы были на улице, старалась поймать их зубами. А собака была немаленькая, удержать ее было невероятно трудно. Старались во время стрельбы не выводить. Но... выгуливать то как-то надо было... Вот так и мучились.
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11k
DumDum Полчаса назад
Говорят же, что взрослая умная собака, как ребёнок 4-6 лет. Кто-то в этом возрасте пугается фейерверков, кто-то обожает...
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6k
Евгений Д Час назад
Очень редкое для животного увлечение.
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