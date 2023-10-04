Пёс обожает фейерверки

863
1
1
Многие домашние животные бегут со всех ног и ищут укромное место, когда слышат звуки взрывов фейерверков и петард. Однако этот пёс точно не входит в их число.
Каждый Новый год для него — радостное событие. Может в прошлой жизни был пиротехником?
Источник:
Ссылки по теме:
- Пёс клиента добавил седых волос курьеру
- Забавная реакция пса на фен
- Собаке не понравилось, что её дразнят
- Пёс обрадовался, увидев себя в телевизоре
- Пес-пиротехник чуть не подкинул хозяевам проблем
Новости партнёров
реклама