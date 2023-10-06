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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 794 поста • 41 подписчик подписаться
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В Китае невеста прервала свадьбу ради спасения ребенка, которому стало плохо

В Китае невеста прервала свадьбу ради спасения ребенка, которому стало плохо

Автор:
06 октября 2023 08:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   люди   невеста   помощь   ребенок   свадьба   
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Перед началом свадебной церемонии в провинции Шаньси у маленькой дочери одного из гостей поднялась высокая температура, начались судороги

Попавший в сеть ролик был записан 3 октября в городе Люйлян, провинция Шаньси. Во время церемонии младший брат жениха сообщил, что у маленькой дочери одного из гостей поднялась высокая температура и начались судороги.


Невеста тут же остановила последние приготовления и поспешила на помощь ребенку. Девушка училась на медсестру и работала в педиатрическом отделении, поэтому знала, что делать. Она смогла снизить температуру у девочки с помощью влажных полотенец, а потом передала ее подоспевшим врачам. Ребенка пришлось положить в больницу. 

Моя свадьба может и подождать. Жизнь и здоровье ребенка на первом месте, – сказала она.

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Метки: Видео   Китай   люди   невеста   помощь   ребенок   свадьба   
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1  комментарий
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dima423 17 минут назад
Мля может для китая это удивительное что то...насколько я знаю их менталитет, на людей им часто покуй там) Но для нас это естественная ситуация...а как вы себе представляете по другому? Типа ребенку стало плохо, а невеста такая - ну покуй, пусть подыхает, свадьба важнее...
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