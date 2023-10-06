В Китае невеста прервала свадьбу ради спасения ребенка, которому стало плохо

Перед началом свадебной церемонии в провинции Шаньси у маленькой дочери одного из гостей поднялась высокая температура, начались судороги
Попавший в сеть ролик был записан 3 октября в городе Люйлян, провинция Шаньси. Во время церемонии младший брат жениха сообщил, что у маленькой дочери одного из гостей поднялась высокая температура и начались судороги.
Невеста тут же остановила последние приготовления и поспешила на помощь ребенку. Девушка училась на медсестру и работала в педиатрическом отделении, поэтому знала, что делать. Она смогла снизить температуру у девочки с помощью влажных полотенец, а потом передала ее подоспевшим врачам. Ребенка пришлось положить в больницу.
Моя свадьба может и подождать. Жизнь и здоровье ребенка на первом месте, – сказала она.
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