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Рога на сумму около 14 миллионов рублей изъяли у иностранцев во Владивостоке

Рога на сумму около 14 миллионов рублей изъяли у иностранцев во Владивостоке

Автор:
04 октября 2023 10:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владивосток   Краснокнижный сайгак   животные   иностранцы   криминал   люди   рога   
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Два иностранца хранили 1800 рогов краснокнижного сайгака на территории гаражного кооператива во Владивостоке

Предварительная оценочная стоимость изъятого составляет 14 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   Краснокнижный сайгак   животные   иностранцы   криминал   люди   рога   
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5  комментариев
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6k
Евгений Д Час назад
Окостеневшие рога это ж кость .
Это ведь не панты.
Нахрена столько ? Из за формы что ли ? Так в африке их больше гораздо бегает.
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14k
котегRUS Полчаса назад
судя по коробке - рога из Казахстана..
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3k
Saplus 38 минут назад
"10 ноября 2020 года жители ближнего зарубежья купили на территории сопредельного государства 2647 рогов азиатского сайгака. 16-17 ноября они привезли их в Белгород и хранили в арендованном гараже."
Интересно - это те же рога? Или эти сайгаки не такие уж и редкие
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25k
Сибиряк 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
Alex Час назад
Может ему жена часто изменяет, во и отрастил?
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