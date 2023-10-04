Рога на сумму около 14 миллионов рублей изъяли у иностранцев во Владивостоке

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Два иностранца хранили 1800 рогов краснокнижного сайгака на территории гаражного кооператива во Владивостоке
Предварительная оценочная стоимость изъятого составляет 14 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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Это ведь не панты.
Нахрена столько ? Из за формы что ли ? Так в африке их больше гораздо бегает.
Интересно - это те же рога? Или эти сайгаки не такие уж и редкие