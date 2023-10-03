Ограбление ювелирного магазина за 2 минуты

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В районе Манхэттен-Бич на окраине Лос-Анджелеса около 10 преступников ограбили ювелирный салон.
Преступники, угрожая оружием напали на охранника, а после молотками разбили витрины и выгребли украшения.
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