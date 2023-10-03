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Ограбление ювелирного магазина за 2 минуты

Ограбление ювелирного магазина за 2 минуты

Автор:
03 октября 2023 09:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   США   в мире   криминал   люди   ограбление   ювелирный магазин   
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В районе Манхэттен-Бич на окраине Лос-Анджелеса около 10 преступников ограбили ювелирный салон.

Преступники, угрожая оружием напали на охранника, а после молотками разбили витрины и выгребли украшения.

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Метки: Видео   США   в мире   криминал   люди   ограбление   ювелирный магазин   
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5  комментариев
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60k
pynh Час назад
Нигеры? Наверно показалось.
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1k
KASPER 3 минуты назад
Брэндон Джонсон, новоизбранный мэр Чикаго, заявил, что в целях борьбы с "превосходством белых” чернокожие люди больше не должны подвергаться уголовному преследованию за грабежи. То, что мы, очевидно, наблюдаем (грабежи), является вспышкой невероятного разочарования и тоски, которая связана с провальной расистской системой...
А ШО,ТАК МОЖНО БЫЛО...?

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12k
ron 51 минуту назад
Поделить добычу на такую толпу, плюс отдать в общак... маловато будет! © ))))
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97k
Татьяна Юсова Час назад
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13k
Djeff Час назад
10 друзей негроушена...
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