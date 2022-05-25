Работники ювелирного магазина дали отпор грабителям

860
1
1
В ювелирный магазин города Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США) ворвались несколько грабителей. Однако вооруженным молотками налетчикам не удалось осуществить задуманное. Сотрудники торговой точки с помощью кулаков и предметов мебели дали им отпор.
После небольшого противостояния злоумышленники были вынуждены отступить. Сейчас они объявлены в розыск.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня
- Грабители ошиблись с выбором жертвы
- В США автомобиль попал в торнадо, перевернулся и поехал дальше
- Неосторожный велокурьер чуть не попал головой под колёса грузовика
- Американец угнал яхту и протаранил несколько лодок
Новости партнёров