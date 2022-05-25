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Работники ювелирного магазина дали отпор грабителям

Работники ювелирного магазина дали отпор грабителям

Автор:
25 мая 2022 11:02
Сообщество : Криминал
Метки: США   в мире   видео   грабители   калифорния   люди   налёт   ограбление   ювелирный магазин   
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В ювелирный магазин города Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США) ворвались несколько грабителей. Однако вооруженным молотками налетчикам не удалось осуществить задуманное. Сотрудники торговой точки с помощью кулаков и предметов мебели дали им отпор.
После небольшого противостояния злоумышленники были вынуждены отступить. Сейчас они объявлены в розыск.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   грабители   калифорния   люди   налёт   ограбление   ювелирный магазин   
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9  комментариев
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6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Как же это правильно - иметь право защищать своё имущество, свою собственность. Посягнул - получи. Даже немного завидно. По сути, угрозы жизни и здоровью афрогопари не представляли, а, стало быть, по нашим законам светило бы превышение необходимой обороны.
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7k
Roman Doberman 18 минут назад
Я так понимаю, про возврат товара в этом магазине лучше не спрашивать
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85k
Феофан 2 часа назад
Надо было, все таки, одного пленного взять.
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3k
Евгений 3 часа назад
Ставлю на чёрное!))
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89
Роман Романов 3 часа назад
Удивительно, что на фоне событий в ашасай (я имею в виду распространение лутинга) в магазине ювелирки не было охранника или оружия у сотрудников. даже травматического.
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6k
Tim_G 3 часа назад
отоварились немножко не тем, чем планировали...
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3k
salim777 3 часа назад
Эх, жаль не задержали ни одного! Тот бы на допросе быстро спел кто, с кем, кто зачинщик и кому столь светлая мысль пришла. А сотрудники молодцы. Слажено наваляли и попинали и вешалкой огрели. Респект!
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