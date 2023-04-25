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Ограбление без шума и пыли

Ограбление без шума и пыли

Автор:
25 апреля 2023 10:27
Сообщество : Криминал
Метки: Лос-Анджелес   США   видео   грабитель   криминал   люди   ограбление   
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Парня и девушку ограбили средь бела дня в кафе Лос-Анджелеса, когда они наслаждались едой. Грабители подошли к столику парочки и забрали украшения.

Ловко сработано. Будто ничего и не было.

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Метки: Лос-Анджелес   США   видео   грабитель   криминал   люди   ограбление   
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11  комментариев
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17k
Bill Час назад
Надо было выхватить короткоствол и отстреливаться. Получилось бы гораздо зрелищней.
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33k
Fat Lynx 16 минут назад
Вот был бы у них короткоствол, уж тогда бы у-у-у-у-у!
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1k
Boom shakalaka Полчаса назад
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7k
PARTY_zan Полчаса назад
Зато, наверняка, всем вокруг улыбались )))
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107k
Z_Павел Юрьевич_V 44 минуты назад
А грабители, конечно, белые.
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6
Дмитрий Час назад
выход - не носить украшения?
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