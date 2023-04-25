Ограбление без шума и пыли

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Парня и девушку ограбили средь бела дня в кафе Лос-Анджелеса, когда они наслаждались едой. Грабители подошли к столику парочки и забрали украшения.
Ловко сработано. Будто ничего и не было.
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Метки: Лос-Анджелес США видео грабитель криминал люди ограбление
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