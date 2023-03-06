FISHKINET
Сообщество Криминал 1677 постов • 334 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Ограбление пошло не по плану

Ограбление пошло не по плану

Автор:
06 марта 2023 08:14
Сообщество : Криминал
Метки: США   в мире   видео   криминал   налёт   ограбление   
710
1
1

В США бандиты попытались ограбить мужчину на заправочной станции, но у него оказался пистолет.

Налёт пошёл не по плану


Началась перестрелка, в результате которой пострадали обе стороны.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: США   в мире   видео   криминал   налёт   ограбление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Frank Borman Полчаса назад
Демократия должна быть с кулаками. А еще лучше, с пистолетом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan 19 минут назад
интересно у них там на заправках
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pinbalist Час назад
Думаю что выиграет ставка на чёрное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

597958



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об уехавших артистах
«Они все вернутся, правда с позором»: Николай Расторгуев рассказал, что думает об...
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
"Бард-попрошайка". Эстонцы обиделись на Слепакова за тупые шутки
Набирающие популярность в сообществах
Нейросеть показала, как, по её мнению, будут выглядеть известные песни
Нейросеть показала, как, по её мнению, будут выглядеть известные песни
"Кирпичфон": пользователь нашёл способ, при котором его Samsung сможет неделю работать без подзарядки
"Кирпичфон": пользователь нашёл способ, при котором его Samsung сможет неделю работать...
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фанатка Цоя

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#отдых#в мире#картинки#США#Россия#отпуск#познавательно#актер
#Юмор#СССР#животные#Прикол#факты#авария#Приколы#природа#завод
#люди#история#интересно#забавно#Фотографии#путешествие#путешествия#красота#достопримечательность
Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Это «Чекаго», детка: фильм, в котором события закручиваются с молниеносной скоростью Владелец ресторана остановил негодяя, ограбившего дедушку Владелец ресторана остановил негодяя, ограбившего дедушку Автолюбитель обнаружил под своей машиной вора и избил его Автолюбитель обнаружил под своей машиной вора и избил его Работники ювелирного магазина дали отпор грабителям Работники ювелирного магазина дали отпор грабителям Автомобильная погоня с ограблением в стиле GTA Автомобильная погоня с ограблением в стиле GTA Вооружённый 12-летний американец ограбил заправку Вооружённый 12-летний американец ограбил заправку

На что жалуетесь?

Вернуться