Ограбление пошло не по плану

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В США бандиты попытались ограбить мужчину на заправочной станции, но у него оказался пистолет.
Налёт пошёл не по плану
Началась перестрелка, в результате которой пострадали обе стороны.
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