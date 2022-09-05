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Автомобильная погоня с ограблением в стиле GTA

Автомобильная погоня с ограблением в стиле GTA

Автор:
05 сентября 2022 10:06
Сообщество : Криминал
Метки: Нью-Йорк   Погоня   США   в мире   видео   криминал   ограбление   происшествие   
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Жители Нью-Йорка запечатлели автомобильную погоню с вооружённым ограблением на улице города. Преступники догнали и врезались в свою жертву, а затем забрали у неё сумку с наличными.

Злоумышленников ищет полиция

Добычей грабителей стала сумка с 20 тысячами долларов. Автомобиль преступников позже был найден на одной из улиц.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Йорк   Погоня   США   в мире   видео   криминал   ограбление   происшествие   
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5  комментариев
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71k
Viktor 59 минут назад
Фи, 20 штук - стоило пачкаться!
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11k
Джон Уик 3 минуты назад
Мало.
На такую сумму даже конфет детям не купишь.
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2k
Трям Час назад
Загибается омерика...
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Себастьян Перейра

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