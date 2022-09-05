Автомобильная погоня с ограблением в стиле GTA

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Жители Нью-Йорка запечатлели автомобильную погоню с вооружённым ограблением на улице города. Преступники догнали и врезались в свою жертву, а затем забрали у неё сумку с наличными.
Злоумышленников ищет полиция
Добычей грабителей стала сумка с 20 тысячами долларов. Автомобиль преступников позже был найден на одной из улиц.
Источник:
АНТИФИШКИ
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