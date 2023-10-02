В Петербурге полуголая барышня пыталась спрыгнуть с 15 этажа и сопротивлялась при спасении

2067
1
1
Мать рыжеволосой девушки из последних сил держала дочь, которая повисла на балконе.
Прибывший полицейский надел пояс со страховочным тросом, чтобы вытащить суицидницу. Однако все было непросто. Ксению с трудом смогли успокоить и вытащить с высоты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Предупреждение мужчины спасло маму и её дочь
- В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни»
- Парень спас подавившегося конфетой ребёнка
- Семейство капибар спасается от ягуара
- В Санкт-Петербурге прохожие спасли мужчину из Обводного канала с помощью забора
Новости партнёров
реклама
меняйте
гастарбайтеры вам в помощь.....