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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 783 поста • 41 подписчик подписаться
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В Петербурге полуголая барышня пыталась спрыгнуть с 15 этажа и сопротивлялась при спасении

В Петербурге полуголая барышня пыталась спрыгнуть с 15 этажа и сопротивлялась при спасении

Автор:
02 октября 2023 09:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Петербурге   Спасение   полуголая барышня   пыталась спрыгнуть   суицидница   
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Мать рыжеволосой девушки из последних сил держала дочь, которая повисла на балконе.

Прибывший полицейский надел пояс со страховочным тросом, чтобы вытащить суицидницу. Однако все было непросто. Ксению с трудом смогли успокоить и вытащить с высоты.

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Метки: Видео   Петербурге   Спасение   полуголая барышня   пыталась спрыгнуть   суицидница   
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10  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Лилу ?
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 24 минуты назад
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1k
Миша 54 минуты назад
Полуголая - значит тема не раскрыта, эксклюзивного акцента в супер-новости нет, если только вас не зовут Google.
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15k
Kostick Час назад
полежит в дурке, отдохнёт, станет на учёт в пнд.. для рыжей всё только начинается.
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Пару дней назад читал здесь выкрики типа " ПОЛИЦИЯ ГОВНО, ВСЕХ НАДО ПОМЕНЯТЬ !!!! "
меняйте
гастарбайтеры вам в помощь.....
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