В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни»

Всё произошло в Лесозаводске. Информацию о женщине, которая высунулась из окна и рискует упасть, сообщили службам очевидцы. Спецслужбы быстро приехали на место и успели разместить внизу «куб жизни».

Женщина упала из окна в тот момент, когда конструкция уже полностью была развернута, и, как сообщили в полиции, не получила никаких травм.