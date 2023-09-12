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В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни»

В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни»

Автор:
12 сентября 2023 11:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Приморье   Спасение   в мире   люди   подушка   
2018
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В одном из городов Приморского края женщина "выпала" из окна 6-го этажа многоквартирного дома. К счастью, спасатели успели развернуть на земле специальную подушку — «куб жизни».

Всё произошло в Лесозаводске. Информацию о женщине, которая высунулась из окна и рискует упасть, сообщили службам очевидцы. Спецслужбы быстро приехали на место и успели разместить внизу «куб жизни».

Женщина упала из окна в тот момент, когда конструкция уже полностью была развернута, и, как сообщили в полиции, не получила никаких травм.

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Метки: Видео   Приморье   Спасение   в мире   люди   подушка   
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9  комментариев
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60k
pynh 2 часа назад
В смысле выпала? Просто выпрыгнула сама.
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1k
Kra Полчаса назад
Понимаю, если бы окно мыла и выпала, а тут ...дождалась и прыгнула
тут надо работать врачам...
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17k
Сергей Час назад
Что ж вы так убиваетесь? Вы ж так не убьетесь!
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