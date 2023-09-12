В Приморье женщину спасли с помощью «куба жизни»

2018
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В одном из городов Приморского края женщина "выпала" из окна 6-го этажа многоквартирного дома. К счастью, спасатели успели развернуть на земле специальную подушку — «куб жизни».
Всё произошло в Лесозаводске. Информацию о женщине, которая высунулась из окна и рискует упасть, сообщили службам очевидцы. Спецслужбы быстро приехали на место и успели разместить внизу «куб жизни».
Женщина упала из окна в тот момент, когда конструкция уже полностью была развернута, и, как сообщили в полиции, не получила никаких травм.
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