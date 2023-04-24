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В Хорватии пьяный украинец сорвал российский флаг и быстро за это поплатился

В Хорватии пьяный украинец сорвал российский флаг и быстро за это поплатился

Автор:
24 апреля 2023 16:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   гонка   драка   ралли   спасение   трасса   украинец   флаг России   хорватия   
7447
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Местные поставили его на место и надавали тумаков.

В Хорвати проходили автомобильные гонки и трассу украсили флагами. В числе прочих, было и знамя России. Когда оно попалось на глаза гражданину Украины, он подбежал, сорвал флаг и бросил его на дорогу.

За это был наказан местными. А потом его увели с трассы - буквально через 10 секунд, по ней промчалось ревущее авто. Получается, его ещё и спасли.

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Метки: видео   гонка   драка   ралли   спасение   трасса   украинец   флаг России   хорватия   
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47  комментариев
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48k
Мойша 3 часа назад
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302
Александр 18 минут назад
Это брехня.
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3k
Сергей 24 минуты назад
Тумаков не вижу !!! Надо добавлять !
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9k
Dabus Полчаса назад
Это флаг Словении, но от этого, сам поступок менее свинским не становится.
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1k
Baklanavr 38 минут назад
Кто-то где-то сорвал чей-то флаг и с кем-то подрался. В новости приплели уже пьяных украинцев и флаг России, и набросили. Идиотия уже помоему какя-то.
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2k
smokes Час назад
Украинец - это уже не национальность.. а диагноз..
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32k
Андрей Иванов Час назад
Это не российский флаг. Там герб в середине
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2k
Василий Афиногенов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Василий Афиногенов Час назад
слышу АЛГА АЛГА!
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34
Аврашалом Маркович Час назад
Ну а теперь, когда некоторые отписались в патриотическом оргазме, я хочу спросить автора: А что же нет ссылки на хорватские новости, а только на телеграмм, где можно вообще написать все что угодно? Твой пост выложен полтора часа назад, хотя национальность участников драки был известна как минимум пять часов назад?
А фраза "драка в Хорватии на WRC" заколачивается в гугл переводчик, переводится на хорватский и копируется в строку поиска меньше чем за минуту? А потом можно щелкнуть мышкой по статье правой кнопочкой и выбрать "перевести на русский" ? Или тупо загнать текст новости в переводчик? Почему же ты решил этого не делать? Уж не потому ли, что там число пьяных украинцев, да и вообще украинцев равно нулю?
ww w.24sata.h r/sport/video-ovo-su-muskarci-koji-su-se-mlatili-na-stazi-wrc-croatia-rallyja-priveli-su-ih-na-sud-906039

Пробел между "ww w " и "h r" убери и тебе откроется дивный мир
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34
Аврашалом Маркович Час назад
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52k
smakido 2 часа назад
Укросвинье - побольше тумаков, хорваты - просто красавцы!
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7
zuzuz 2 часа назад
Это флаг Словении.
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7
zuzuz RDen Час назад
Верно, герб хорошо на 7й секунде видно.
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16k
Vital Idol 2 часа назад
да, хорваты, те ещё гандоны тоже! точно знаю, что сербы с черногорцами их не переваривают...
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1k
IOON 2 часа назад
надо было застрелить и в канаву, она как раз рядом!
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2k
Старожил 2 часа назад
Что он там делает, почему не в окопах?
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1k
Олег Квирулянт 2 часа назад
Хорватам надо быть последовательнее - под белы рученьки утырка до границы, и на могилизацию.
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7k
Компьютер DELL монитором 2 часа назад
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7k
Компьютер DELL монитором 2 часа назад
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11k
Sasa 2 часа назад
Охренеть!!! Во как бесов на русское корёжит! Аж жить не могут, чтоб не насрать! Только [мат], [мат], пока до мозгов, до жопы где они у них, не дойдет, что так нельзя делать! Нельзя! По бесовски это! Или ограничивать свободу на всю жизнь! Или в расход, как Иисус бесов в свиней разрешил вселиться. А как иначе?
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2k
wwwoffka 1 2 часа назад
ни одно животное при съемках не пострадало.
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12k
Shtoppi 2 часа назад
а че этому хэрою даже ипло не набили? ну, надеюсь что этого патсриота окраины, вышлют на родину в рамках программы тамошнего клоуна, по отлову и репатриации сбежавших за бугор от могилизации.
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