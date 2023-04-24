В Хорватии пьяный украинец сорвал российский флаг и быстро за это поплатился

В Хорвати проходили автомобильные гонки и трассу украсили флагами. В числе прочих, было и знамя России. Когда оно попалось на глаза гражданину Украины, он подбежал, сорвал флаг и бросил его на дорогу.

За это был наказан местными. А потом его увели с трассы - буквально через 10 секунд, по ней промчалось ревущее авто. Получается, его ещё и спасли.