В Хорватии пьяный украинец сорвал российский флаг и быстро за это поплатился

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Местные поставили его на место и надавали тумаков.
В Хорвати проходили автомобильные гонки и трассу украсили флагами. В числе прочих, было и знамя России. Когда оно попалось на глаза гражданину Украины, он подбежал, сорвал флаг и бросил его на дорогу.
За это был наказан местными. А потом его увели с трассы - буквально через 10 секунд, по ней промчалось ревущее авто. Получается, его ещё и спасли.
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А фраза "драка в Хорватии на WRC" заколачивается в гугл переводчик, переводится на хорватский и копируется в строку поиска меньше чем за минуту? А потом можно щелкнуть мышкой по статье правой кнопочкой и выбрать "перевести на русский" ? Или тупо загнать текст новости в переводчик? Почему же ты решил этого не делать? Уж не потому ли, что там число пьяных украинцев, да и вообще украинцев равно нулю?
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Пробел между "ww w " и "h r" убери и тебе откроется дивный мир