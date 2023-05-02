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Сообщество Без кота и жизнь не та 1579 постов • 468 подписчиков подписаться
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Спасение кота с неожиданным финалом

Спасение кота с неожиданным финалом

Автор:
02 мая 2023 10:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   видео   воронеж   дерево   кот   спасение   
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Настоящую операцию по спасению кота развернули жители Воронежа на одной из улиц города. Однако они забыли спросить у животного, хочет ли оно, чтобы его спасали.

Как в Воронеже пытались спасти кота. За спасательной операцией следили десятки людей.

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Метки: Курьезы   видео   воронеж   дерево   кот   спасение   
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11  комментариев
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−16
кошка бобик Час назад
испугали бедного кота..
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8k
RIZ deadening 49 секунд назад
Ссылка coub.com
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1k
Misanthrop 8 минут назад
Трясти дерево - это спасать?! Дебилы!
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12k
Павел Бреусов 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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237
Maikl Полчаса назад
Ироды, привили инфаркт котейке )))
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32k
Андрей Иванов Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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74k
Доктор Джонс Полчаса назад
Вот кловуны, устроили шоу...
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5k
Андрей 38 минут назад
Неожиданный? очень даже ожиданный!
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22k
Слепой Пью 43 минуты назад
Самки сАбаки!
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74k
Viktor 51 минуту назад
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26k
Matrosskin 52 минуты назад
Фигня. Вот кого звать надо было:
Ссылка www.youtube.com
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