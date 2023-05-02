Спасение кота с неожиданным финалом

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Настоящую операцию по спасению кота развернули жители Воронежа на одной из улиц города. Однако они забыли спросить у животного, хочет ли оно, чтобы его спасали.
Как в Воронеже пытались спасти кота. За спасательной операцией следили десятки людей.
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