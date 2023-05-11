Семейство капибар спасается от ягуара

707
1
1
Капибара заметил ягуара и оповестил своих сородичей о приближающейся опасности. Спустя несколько секунд после крика сородичи животного попрыгали в воду.
Благодаря крику капибары всем зверькам удалось спастись. Притаившийся в зарослях ягуар остался голодным.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полицейский спас собаку от мучительной смерти
- Прирождённый охотник
- Мужчина применил удушающий приём на питбуле и спас девушку
- Кузнечиковый хомячок ловко расправился со скорпионом
- Капибара пришла на пляж с сотнями хищников
Новости партнёров