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Семейство капибар спасается от ягуара

Семейство капибар спасается от ягуара

Автор:
11 мая 2023 10:13
Сообщество : Животные
Метки: Jaguar   в мире   видео   животные   капибара   охота   спасение   
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Капибара заметил ягуара и оповестил своих сородичей о приближающейся опасности. Спустя несколько секунд после крика сородичи животного попрыгали в воду.

Благодаря крику капибары всем зверькам удалось спастись. Притаившийся в зарослях ягуар остался голодным.

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Метки: Jaguar   в мире   видео   животные   капибара   охота   спасение   
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10  комментариев
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2k
Pioner76 2 часа назад
Ягуары хорошо плавает. Так что кто то мог и не спастись.
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29k
Юрий Час назад
Не всегда киса остаётся голодной.
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52k
smakido 2 часа назад
Команда!
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АнтонПолднев 2 часа назад
Система наблюдения и оповещения на уровне. Молодчага
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Дмитрий

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