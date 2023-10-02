Тренер после футбольного матча вышел к журналистам, но не ответил ни на один вопрос

Главный тренер ФК «Урал» оказался очень недоволен судейством на игре с «Ростовом». Он так сильно обиделся, что промолчал в ответ на все вопросы журналиста. Потом он пришёл на пресс-конференцию, но и там сидел тише воды, ниже травы.