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Тренер после футбольного матча вышел к журналистам, но не ответил ни на один вопрос

Тренер после футбольного матча вышел к журналистам, но не ответил ни на один вопрос

Автор:
02 октября 2023 08:28
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Молчание   Спорт   жерналисты   тренер   футбол   
1307
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Главный тренер ФК «Урал» оказался очень недоволен судейством на игре с «Ростовом». Он так сильно обиделся, что промолчал в ответ на все вопросы журналиста. Потом он пришёл на пресс-конференцию, но и там сидел тише воды, ниже травы.

При этом юридически он не нарушил никаких правил: по регламенту он обязан только появиться перед журналистами, а не отвечать на их вопросы.

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Метки: Видео   Молчание   Спорт   жерналисты   тренер   футбол   
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9  комментариев
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4k
Горожанин 46 минут назад
По-моему, у человека просто умственная отсталость. На этом фоне и из-за фрустрации - сужение сознания и искаженное восприятие действительности, как следствие - нарушение поведения и мышления. Человек логически не в состоянии понять, что ни журналисты, ни болельщики у экранов ТВ не имеют никакого отношения к происходящему. Это диагноз.
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10k
МихА 37 минут назад
По моему он обдолбаный и решил не палиться
По моему он обдолбаный и решил не палитьсяПосмотреть
По моему он обдолбаный и решил не палиться
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
9k
БарНалей Час назад
Молчаливый протест
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10k
SuperTroll Час назад
В глазах мужика боль читается. Но так молодец, выдержка хорошая.
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