Пёс выбежал на поле и отобрал мяч у футболиста

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Молодой пёс решил присоединиться к веселью на поле во время футбольного матча чилийских команд. Озорное животное отобрало мяч у футболиста и не собиралось его отдавать.
Спортсмен унёс пса с поля и передал сотруднику стадиона.
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