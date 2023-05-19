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Пёс выбежал на поле и отобрал мяч у футболиста

Пёс выбежал на поле и отобрал мяч у футболиста

Автор:
19 мая 2023 08:10
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   Спорт   Чили   видео   животные   позитив   собака   футбол   
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Молодой пёс решил присоединиться к веселью на поле во время футбольного матча чилийских команд. Озорное животное отобрало мяч у футболиста и не собиралось его отдавать.

Спортсмен унёс пса с поля и передал сотруднику стадиона.

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Метки: Пёс   Спорт   Чили   видео   животные   позитив   собака   футбол   
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Polotenchick 14 минут назад
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cvintus_1 2 секунды назад
Главная звезда матча
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