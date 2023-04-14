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Футбольный матч пришлось прервать из-за пернатого нарушителя

Футбольный матч пришлось прервать из-за пернатого нарушителя

Автор:
14 апреля 2023 11:59
Сообщество : Животные
Метки: Португалия   Спорт   видео   животные   попугай   птицы   футбол   футболист   
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Попугай прервал матч молодёжного чемпионата Португалии по футболу. Пернатый приземлился на поле и начал гулять по газону.

Попугай ара сине‑желтого окраса гулял по газону рядом со спортсменами и даже не думал улетать. Птицу дважды пытались поймать курткой, но она всё время ускользала.

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Метки: Португалия   Спорт   видео   животные   попугай   птицы   футбол   футболист   
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2  комментария
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7k
Nikolay Час назад
Расцветка попугая полностью совпадает с формой команды, которая на момента съёмки проигрывала.... Совпадение? Не думаю.... Лишний игрок на поле!
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27k
Serg2001 Час назад
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