Футбольный матч пришлось прервать из-за пернатого нарушителя

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Попугай прервал матч молодёжного чемпионата Португалии по футболу. Пернатый приземлился на поле и начал гулять по газону.
Попугай ара сине‑желтого окраса гулял по газону рядом со спортсменами и даже не думал улетать. Птицу дважды пытались поймать курткой, но она всё время ускользала.
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