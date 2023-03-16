Вратарь не поддался ребёнку и расстроил болельщиков

833
1
1
Перед началом футбольного матча между венгерскими командами «МТК» и «Диошдьёр» юному болельщику в честь дня рождения разрешили добежать до ворот с мячом и пробить. Вратарь «Диошдьёра» Жомбор Сенько решил не поддаваться имениннику и отбил все его удары.
Расстроенный мальчик покидал поле со слезами на глазах. Болельщики тоже не оценили такого поступка спортсмена.
Принципиальный вратарь «Диошдьёр» в том матче пропустил четыре мяча от игроков команды соперника.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Вратарь подмосковных «Химок» психанул и толкнул подающего мячи парня
- Пьяный батя оказался в неловкой ситуации
- В Турции болельщик ударил вратаря угловым флажком
- Свой футболист в чужой команде
- Вратарь потратил всю свою интуицию
Новости партнёров
- Удар! Штанга! Ещё удар! Штанга! Удар головой! Штанга!!! Дайте ему кто-нибудь мяч или прекратите эту истерику!
другое дело пацан)) мог бы и пропустить. но парень прямо во вратаря бил))))
))