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Вратарь не поддался ребёнку и расстроил болельщиков

Вратарь не поддался ребёнку и расстроил болельщиков

Автор:
16 марта 2023 12:20
Сообщество : Спорт
Метки: Венгрия   Вратарь   Спорт   видео   дети   удар   футбол   
833
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Перед началом футбольного матча между венгерскими командами «МТК» и «Диошдьёр» юному болельщику в честь дня рождения разрешили добежать до ворот с мячом и пробить. Вратарь «Диошдьёра» Жомбор Сенько решил не поддаваться имениннику и отбил все его удары.

Расстроенный мальчик покидал поле со слезами на глазах. Болельщики тоже не оценили такого поступка спортсмена.


Принципиальный вратарь «Диошдьёр» в том матче пропустил четыре мяча от игроков команды соперника.


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Метки: Венгрия   Вратарь   Спорт   видео   дети   удар   футбол   
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13  комментариев
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13k
Александр 2 часа назад
Комментатор:
- Удар! Штанга! Ещё удар! Штанга! Удар головой! Штанга!!! Дайте ему кто-нибудь мяч или прекратите эту истерику!
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5k
BenderRodriguez Полчаса назад
Все правильно сделал, ибо нехрен все на блюдечке с детства подносить.
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6k
Vladimir 41 минуту назад
Вообще-то плохая примета пропускать мяч до матча в свои ворота.
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964
Mrak OBOY 49 минут назад
нефиг подыгрывать, пусть тренируется и забьет настоящий гол!!! только то что ты реально заслужил имеет значение!
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2k
Pioner76 Час назад
Венгры они такие. Не кому не поддается. Ни ЕС, ни NATO, ни мальчикам.
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3k
S__D Час назад
Ну хоть соперников не огорчил.
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458
Knives22 Час назад
Прям первому попавшемуся ребенку у которого день рождения разрешили на поле выйти? Или папа отвалил круглую сумму для того чтоб его сынуля пнул мяч другому миллионеру?
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ага,сначала ребёнку подыграй,потом яжематери едущей по встречке уступи,потом перед трансгендером прогнись!
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2k
Александр Касаткин 2 часа назад
меня всегда воспитывали с мыслью, что никто ничего тебе просто так не даст, и что хочешь чего-то добиться, так старайся)

другое дело пацан)) мог бы и пропустить. но парень прямо во вратаря бил))))
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28k
Levyathan 2 часа назад
"в том матче пропустил четыре мяча" карма однако
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4k
Денис 2 часа назад
Будет стимул
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