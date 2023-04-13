Вратарь допустил досадную ошибку и пропустил гол

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Неловкий эпизод произошел в футбольном матче чемпионата Швеции между командами «Хаммарбю» и «Хекен». Голкипер клуба «Хаммарбю» Оливер Довин не заметил, как мяч соскочил у него с ноги и сделал пару шагов вперед. Мяч продолжил катиться в сторону ворот и этим воспользовался игрок команды «Хекен».
Один из самых курьезных голов 2023 года. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды соперника.
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