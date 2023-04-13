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Вратарь допустил досадную ошибку и пропустил гол

Вратарь допустил досадную ошибку и пропустил гол

Автор:
13 апреля 2023 12:03
Сообщество : Спорт
Метки: Вратарь   Спорт   Швеция   видео   мяч   футбол   футболист   
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Неловкий эпизод произошел в футбольном матче чемпионата Швеции между командами «Хаммарбю» и «Хекен». Голкипер клуба «Хаммарбю» Оливер Довин не заметил, как мяч соскочил у него с ноги и сделал пару шагов вперед. Мяч продолжил катиться в сторону ворот и этим воспользовался игрок команды «Хекен».

Один из самых курьезных голов 2023 года. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды соперника.

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Метки: Вратарь   Спорт   Швеция   видео   мяч   футбол   футболист   
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12  комментариев
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796
surgy 37 секунд назад
Удивляет посещаемость матчей. У нас и в премьер лиге зачастую стадионы пустые, а тут явно команда 2-3 дивизиона и полные трибуны.
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3k
Владимир 53 секунды назад
Может тут дело в большой ставке ?)
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3
Виктор 10 минут назад
негр решил, что это кокос
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10k
Hunson Abadeer 18 минут назад
так облажаться
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23k
SolomonA 18 минут назад
А почему это у них разметка на поле БЕЛАЯ? ТОЛЬКО белая? Это же расизм. И гомофобия! Даешь черно-радужную разметку!
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−8
калчак 23 минуты назад
до акинфеева ему далеко
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11k
Shtoppi 24 минуты назад
мож у него кратковременная потеря пространственной ориентации, вот он и думал что мячик все еще при нем? )))
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21k
BiZ Полчаса назад
было такое уже. перепутал точку с мячом.
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101
Роня Полчаса назад
Гадальский, не?)))
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