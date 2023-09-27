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«Десять приседаний за одно русское слово»: депутат из Латвии рассказал, какое наказание придумали для малышей в детском садике

«Десять приседаний за одно русское слово»: депутат из Латвии рассказал, какое наказание придумали для малышей в детском садике

Автор:
27 сентября 2023 14:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЕС   воспитатель   девочка   депутат   детский сад   латвия   наказание   ребенок   
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Он утверждает, что это инициатива воспитателей.

В ЕС на законодательном уровне запрещена дискриминация по национальному или языковому признаку. Однако депутат от партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор показал другую картину.

По его словам, девочка пришла в садик и заговорила с подругой по-русски. И за это ей досталось от воспитательницы: по 10 приседаний за каждое русское слово. После этого ребёнок там появляться не желает.

Парламентарий сообщил, что сейчас в дошкольном учреждении идёт проверка. А после неё, он назовёт и номер садика, и фамилию воспитательницы.

Источник:

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Метки: ЕС   воспитатель   девочка   депутат   детский сад   латвия   наказание   ребенок   
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28  комментариев
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3k
poбт 2 часа назад
лучше отжимаются пусть, быстрей 3.14здов раздавать латышам будут
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3k
Артур Котовой 16 минут назад
Нацисты остаются нацистами. До 1941 года они сжигали красивых девушек, потом решили сжигать евреев. Сейчас за сжигание русских может прилететь кувалда, поэтому еще побаиваются
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3k
zloikrot 17 минут назад
из личного. служил у нас в дивизионе латыш. к нему пристал кто-то из азии.
- как по-латышски "снег"?
- снегус.
- а как будет "ёж"?
- ёжус.
- пацаны! походу, я литовский язык тоже знаю!
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20k
scorpick 36 минут назад
Зато русскоязычные дети будут с крепкими ногами!
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1k
Vladimir 37 минут назад
Ох, дождутся они Рижского района Калининградского края, а за одно ещё и Ревельского и Вильновского (может Ковенского).
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7k
Горец Ю 39 минут назад
В армии, на кмб мы САМИ придумали для себя подобное- за каждый мат отжимаешься 20 раз. Замкомвзвода очень убедительно объяснил что эти неуставные отношения ему здесь не нужны и чтобы мы не выдумывали себе подобных упражнений. Так то ему надо было полгода отжиматься )))).
Нацисты внедрены уже в садики.
Надо срочно помочь здравомыслящим гражданам поменять там правительство. Пока не получилось как с НКАО.
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49k
Элек Мек 48 минут назад
Так и хочется яички дверью прищемить,этому ублюдку фашиствующему.
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7k
Marlboro 55 минут назад
Интересно, а если дети например беженцы с Украины? Они не знают латышского априори :) но приседать будут. Там они скакали за газ, тут они приседают за язык.
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30k
Григорий 57 минут назад
Чем лучше знаешь русский, тем ты крепче. 20 раз произнесенное слово божественное х.у.й обеспечивает преимущество перед местными. Отличная идея! Так держать!
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1k
Сергей Час назад
помню, в пионерском лагере, заставили 50 раз присесть за то, что чесали языки в сон час, ничего... ного подкачал...
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7k
Николай Час назад
Обидно конечно, но так они обеспечат себе будущее, и возможность на справедливость...
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2k
SoulSeeker Час назад
Ну нацисты такие нацисты, что с них взять. Только брать под свой контроль и всех нациков в тюрячки где им самое место.
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3k
Руслан Час назад
Коричневое нутро прям выпирает из фашистских недобитков
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Ну что тут сказать....?
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
шпротные свиньи
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17k
Shtoppi 2 часа назад
в припадках бессильной злобы, потомки прибалтийских нацистов, продолжают выплескивать свою звериную агрессию на самых слабых, кто оборотку дать не сможет. до этого над стариками глумились, теперь за детей взялись.
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ипаные шпротники ... Это же элементарный фашизм и геноцид...
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3k
Шапкин 2 часа назад
И кто же эти восемь .лядей, которым это нравится?
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82
ruslan d 2 часа назад
У них и так поверлифтеры крутые , теперь вообще прокачают с детства
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