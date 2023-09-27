«Десять приседаний за одно русское слово»: депутат из Латвии рассказал, какое наказание придумали для малышей в детском садике

В ЕС на законодательном уровне запрещена дискриминация по национальному или языковому признаку. Однако депутат от партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор показал другую картину.

По его словам, девочка пришла в садик и заговорила с подругой по-русски. И за это ей досталось от воспитательницы: по 10 приседаний за каждое русское слово. После этого ребёнок там появляться не желает.

Парламентарий сообщил, что сейчас в дошкольном учреждении идёт проверка. А после неё, он назовёт и номер садика, и фамилию воспитательницы.