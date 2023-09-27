«Десять приседаний за одно русское слово»: депутат из Латвии рассказал, какое наказание придумали для малышей в детском садике

Он утверждает, что это инициатива воспитателей.
В ЕС на законодательном уровне запрещена дискриминация по национальному или языковому признаку. Однако депутат от партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор показал другую картину.
По его словам, девочка пришла в садик и заговорила с подругой по-русски. И за это ей досталось от воспитательницы: по 10 приседаний за каждое русское слово. После этого ребёнок там появляться не желает.
Парламентарий сообщил, что сейчас в дошкольном учреждении идёт проверка. А после неё, он назовёт и номер садика, и фамилию воспитательницы.
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- снегус.
- а как будет "ёж"?
- ёжус.
- пацаны! походу, я литовский язык тоже знаю!
Нацисты внедрены уже в садики.
Надо срочно помочь здравомыслящим гражданам поменять там правительство. Пока не получилось как с НКАО.