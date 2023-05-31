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Девочка убирает мусор за взрослыми

Девочка убирает мусор за взрослыми

Автор:
31 мая 2023 12:11
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   девочка   дети   добро   краснодар   мусор   
780
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В Краснодаре девочка в ожидании общественного транспорта не стала терять времени зря. Неравнодушный ребёнок начал поднимать разбросанные на земле пакеты и другой мусор и складывать в урну.


Помощница растет

Такая маленькая, а уже хозяйственная!

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Метки: видео   девочка   дети   добро   краснодар   мусор   
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5  комментариев
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15k
Majul Час назад
Тем кто там нагадил плевать, они свиньи изначально. И подобные видео им побоку, как бы это ни было печально.
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418
Алекс Янгель 21 минуту назад
вот такую социальную рекламу надо крутить по телевидению , а не инфоцыган с интасамками
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3k
poбт Час назад
Ссылка coub.com
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3k
Любушка Час назад
Этот ролик посмотрят, ну пусть, одна тысяча человек. Стыдно станет, допустим, людям численностью в восемьсот человек. Большое дело сделал этот ребенок!!!
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Dobriy drug

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