Девочка убирает мусор за взрослыми

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В Краснодаре девочка в ожидании общественного транспорта не стала терять времени зря. Неравнодушный ребёнок начал поднимать разбросанные на земле пакеты и другой мусор и складывать в урну.
Помощница растет
Такая маленькая, а уже хозяйственная!
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