Четырехлетний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске

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Камеры зафиксировали, как мальчик бежит по улице, а затем перебегает оживленный перекресток, не обращая внимания на проезжающие машины.
В итоге ребенка остановили прохожие на одной из соседних улиц и вызвали службу спасения.
Оказалось, что мальчик во время прогулки пролез между железными прутьями забора и сбежал из детского сада. Теперь действия учреждения, которое не уследило за малышом, проверяет прокуратура.
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