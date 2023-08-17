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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 590 постов • 35 подписчиков подписаться
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Четырехлетний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске

Четырехлетний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске

Автор:
17 августа 2023 08:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Первоуральск   воспитательница   детский сад   малыш   ребенок   сбежал   
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Камеры зафиксировали, как мальчик бежит по улице, а затем перебегает оживленный перекресток, не обращая внимания на проезжающие машины.

В итоге ребенка остановили прохожие на одной из соседних улиц и вызвали службу спасения.

Оказалось, что мальчик во время прогулки пролез между железными прутьями забора и сбежал из детского сада. Теперь действия учреждения, которое не уследило за малышом, проверяет прокуратура.

Источник:

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Метки: Видео   Первоуральск   воспитательница   детский сад   малыш   ребенок   сбежал   
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9  комментариев
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301
Чистый бес Час назад
Никто из мимо проходящих взрослых не поймал ребенка перед дорогой. Какое безразличие, слов нет.
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10k
Борис Карабанов 39 минут назад
- Муля! Не нервируй меня!
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5k
Горожанин Час назад
Вырастет, поймет - что побег из детского сада был самой главной ошибкой в жизни. Только уже будет поздно - в детский сад не вернуться.
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Snezhinka

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