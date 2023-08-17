Четырехлетний ребенок сбежал из детсада в Первоуральске

В итоге ребенка остановили прохожие на одной из соседних улиц и вызвали службу спасения.



Оказалось, что мальчик во время прогулки пролез между железными прутьями забора и сбежал из детского сада. Теперь действия учреждения, которое не уследило за малышом, проверяет прокуратура.

