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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 717 постов • 39 подписчиков подписаться
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В одном из ресторанов Грузии произошел конфликт между русскими туристами и грузинской семьей

В одном из ресторанов Грузии произошел конфликт между русскими туристами и грузинской семьей

Автор:
09 сентября 2023 11:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Грузия   дети   конфликт   ресторан   русские   туристы   
2077
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Граждане России сделали замечание шумно игравшим рядом грузинским детям, предложив кормить их дома и не водить по кафе. На видео реакция отца грузинского семейства.

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Метки: Видео   Грузия   дети   конфликт   ресторан   русские   туристы   
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20  комментариев
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58
НиколайСелезнев 2 часа назад
Если бы в кафе в России мне грузин сделал бы замечание и велел кормить детей дома - грузин пошел туда же. Не надо забывать, как себя вести в гостях.
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4k
Евгений 2 минуты назад
В грузинию еще кто то ездит? Они б еще на украину бы поехали. Странные люди
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18k
Михаил Гривин Час назад
Вступили жаба с гадюкой в половые отношения. Один замечания делает вместо того, что б обратиться к администрации и попросить навести порядок (или просто уйти, если администрация такая дерьмовая), второй зачем-то детей в кафе притащил и утихомирить их не может (или не хочет).
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1k
Леший Час назад
все южные народы очень трепетно относятся к детям и многое им разрешают....так что приезжая в такие страны немного интересуйтесь местными особенностями
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2k
SmartCat101 Час назад
то что вся грузия населена тупыми обезьянами мы и так знали!
но вот наезжать на местных бабуинов и предлагатьим кормить детей дома .... а они и так дома этовы гости!!! забыли?
начало конфликта как всегда нет !!
даже если замечание было сделано вежливо - смысл остается очень грубым!!!
я бы тоже послал
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19k
Андрей 2 часа назад
Нехер ездить в недружественную страну, спонсировать их бизнес.
А если поехали - какие вы русские. Нейтральные туристы и точка.
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4k
Alex 2 часа назад
Не хрен к этим свиньям ездить.
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214
Павел Верещагин 2 часа назад
Ладно в Грузии,реакция конечно хамская и наглая,но в целом приемлима..интересно если бы в России сделали замечание тоже бы также себя горячий кавказец повел себя?
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303
iskra info-kozirev 22 минуты назад
Чеченцы не особо по жбану получают,когда ведут себя неподобающе.
Ах да,чеченцы же у себя дома..
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5k
Горожанин 2 часа назад
Неуместные претензии к шумно играющим детям - это, всё-таки, хамство. Это не твой дом. Спокойно обратись к администрации, если что-то не устраивает, это их вопрос. Но в любом случае, конечно, ничто не оправдывает хамство и агрессию с другой стороны. Но это закон - хамство порождает ещё большую ответную реакцию. Странно, но люди часто не осознают такую банальную причинно-следственную связь. Сами порождают конфликт, а потом удивляются от последствий.
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303
iskra Горожанин 18 минут назад
Турист в любой стране - это дойная корова,что-либо указывать местным он не имеет права. Что-то решить может только деньгами. Если столько денег нет, то либо терпи,либо вали.
PS Кстати, к туристам на российском юге такое же отношение.
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17k
Михаил 2 часа назад
а чебурбона отца семейства нет контактов? ( наплодил [мат] и херится)
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17k
Михаил 2 часа назад
обезьяна поорала защищая своего [мат] - чет я не понял чё обезьяна орала
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1k
Ирина К. 2 часа назад
Ну, знаете, как она сделала замечание и в каком тоне самая важная часть скандала, которой нет.
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