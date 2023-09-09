В одном из ресторанов Грузии произошел конфликт между русскими туристами и грузинской семьей

2077
1
1
Граждане России сделали замечание шумно игравшим рядом грузинским детям, предложив кормить их дома и не водить по кафе. На видео реакция отца грузинского семейства.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Ссылки по теме:
- Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана
- Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован
- В Воронеже пьяный мужчина издевался над ребенком жены во дворе жилого дома
- Повара московского ресторана подрались из-за графика работы
- Азербайджанцы и грузины устроили массовую драку из-за непроданного в долг пива
Новости партнёров
реклама
но вот наезжать на местных бабуинов и предлагатьим кормить детей дома .... а они и так дома этовы гости!!! забыли?
начало конфликта как всегда нет !!
даже если замечание было сделано вежливо - смысл остается очень грубым!!!
я бы тоже послал
А если поехали - какие вы русские. Нейтральные туристы и точка.
Ах да,чеченцы же у себя дома..
PS Кстати, к туристам на российском юге такое же отношение.