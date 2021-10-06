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Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана

Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 09:58
Метки: в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   удар   
1017
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В США женщина устроила скандал в ресторане быстрого питания, а затем решила подраться с работающими там людьми. Однако сотрудники заведения оказались ей не по зубам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

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Метки: в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   удар   
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20  комментариев
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1k
ah3007 Час назад
Видимо возник спор о раннем творчестве Ван Гога
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182
Albe 19 минут назад
Вы только что посмотрели лецплей, в котором показали рейд на главного босса максрака. Ведущуие роли выполнили стрелок за прилавком и танк. Хили с магами не понадобились.
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64k
Viktor Полчаса назад
Оператору - Оскара (ом)!

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24k
Vazari Полчаса назад
Забавное совпадение. Если выкладывается ролик- конфликт на дороге в РФ или драка в общепите в США, с вероятностью 99%, герой-черножопая обезьяна.
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1k
gizmo gizmo Полчаса назад
ща скажут что белые на цветных напали....
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211k
Барон Мюнхгаузен. 36 минут назад
И, конечно же, это была толстая чёрная корова...
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2k
lekha-fil 39 минут назад
За чей счет банкет?
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12k
Nikita 46 минут назад
А потом начнётся:
"В ресторане официант атаковал, ничего не подозревающую, посетительницу. Возможно, что конфликт на расовой нетерпимости"
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915
vasilykopkov 48 минут назад
Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на такие ролики...
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2k
Sergius SPb 49 минут назад
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9k
Cornho 57 минут назад
А зачем она телефон в задний карман штанов запихнула?
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867
Довер Иванович 58 минут назад
Свиней кормить нужно, а то кидаться начинают.
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33k
Опаньки Час назад
ну там конечно хрен промахнешься ))
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7k
Bubba_Wash Час назад
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44
Fedor Час назад
жиробас
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15k
Alex ASK Час назад
Не достался обезьянке банан
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886
А я несу пакетик Час назад
четко в шнобель попал!!! Как надоели эти жирные, наглые, потные, вечноголодные и вечнонедовольные любители наполнить кишку
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