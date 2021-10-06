Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана

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В США женщина устроила скандал в ресторане быстрого питания, а затем решила подраться с работающими там людьми. Однако сотрудники заведения оказались ей не по зубам.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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