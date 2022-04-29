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Подростки оскорбили сделавшего им замечание аниматора

Подростки оскорбили сделавшего им замечание аниматора

Автор:
29 апреля 2022 11:30
Метки: аниматор   видео   дети   конфликт   люди   подростки   провокация   
327
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Аниматор в ростовой кукле заметил, как компания подростков бросала мусор. Он решил сделать им замечания, однако услышал лишь смех и оскорбления в свой адрес.
О времена, о нравы! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: аниматор   видео   дети   конфликт   люди   подростки   провокация   
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12  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! Час назад
Тоже не знаю как реагировать на "детей". Они знают, что их нельзя трогать и пользуются своей безнаказанностью.
Не представляю как учителя справляются с современными детьми. Столько роликов в интернете. Жаль на всех не хватит Компота.
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1k
Дмитрий 2 минуты назад
Почему-то права ребенка приравнивают к какой-то неприкосновенности дитяток. Очень похоже на эволюцию проблемы негров.
Однако корень проблемы необузданных детей кроется в их родителя и в обществе в целом. Я еще довольно молод, но в моем детстве, если ребенка родители не научили хорошим манерам дома, то преподать ему урок мог любой взрослый, начиная от соседа и заканчивая учителем в школе. Иногда могли и воспитанные сверстники подключиться. Сегодня же яжмамки и яжпапки за строй взгляд на их ребенка готовы задушить. И как тогда может быть иначе, если дома не воспитывают, а в школе у учителей на это нет права и желан6ия? Откуда уму-разуму и уважению взяться?
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7k
Николай 7 минут назад
Достаточно разрешить родителям применять телесные наказания до определенного уровня, и так же учителям дать такую возможность но уже с доказательной базой...
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10k
кот базилий 9 минут назад
Юное быдло с нехорошим будущим.
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1k
Walther 15 минут назад
Пора мораторий на "Права ребенка" объявлять, эти о@уевшие приматы уже краев не видят от своей безнаказанности. Правильно пишут в комментариях пишут, что родителей наказывать надо рублем и желательно побольше. Пару раз эти чада опустят кошельки своих "яжматерей" и "яжотцов", тогда те собственноручно их на ноль помножат.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
меня тут в спину такие "пацанчики" на х*й послали в ТЦ, после замечания, обернулся, а там никого уже нет... Я помню в наше время надерут шею, ещё и родители дома по жопе погладят, а сейчас родители некоторые хуже детей.
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4k
sedoisever 44 минуты назад
Ну, раз их трогать нельзя, то должна работать полиция. Родителям штраф , малолеток на учёт в ПДН с периодической отметкой. Не сняли с учёта к 18 годам, никаких поступлений в ВУЗы и характеристик на работу.
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15k
Роберт Шекли Час назад
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167
bonli Час назад
кстати в основном это мокрощелки чаще себя так ведут, там уже с молоком матери впитала "яжеженщину"
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783
Антон Час назад
Петашуры малолетние!!! Рты им с мылом помыть и чапалаха отвесить!
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8k
сеньор Леонсио Час назад
Ссылка youtu.be
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