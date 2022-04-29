Подростки оскорбили сделавшего им замечание аниматора

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Аниматор в ростовой кукле заметил, как компания подростков бросала мусор. Он решил сделать им замечания, однако услышал лишь смех и оскорбления в свой адрес.
О времена, о нравы! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Не представляю как учителя справляются с современными детьми. Столько роликов в интернете. Жаль на всех не хватит Компота.
Однако корень проблемы необузданных детей кроется в их родителя и в обществе в целом. Я еще довольно молод, но в моем детстве, если ребенка родители не научили хорошим манерам дома, то преподать ему урок мог любой взрослый, начиная от соседа и заканчивая учителем в школе. Иногда могли и воспитанные сверстники подключиться. Сегодня же яжмамки и яжпапки за строй взгляд на их ребенка готовы задушить. И как тогда может быть иначе, если дома не воспитывают, а в школе у учителей на это нет права и желан6ия? Откуда уму-разуму и уважению взяться?