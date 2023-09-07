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Свердловские заключённые записали кавер на песню It`s my life

Свердловские заключённые записали кавер на песню It`s my life

Автор:
07 сентября 2023 19:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ИК-5   заключённые   клип   песня   свердловская область   
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Клип и песню выпустили ко Всемирному дню предотвращения суицида.

Заключённые из тагильской ИК-5 записали антисуицидальную песню на мотив известной композиции It`s my Life группы Bon Jovi и сопроводили её жизнеутверждающим видеорядом. Как утверждают в ГУФСИН по Свердловской области, заключённые колонии сами выбрали песню и сочинили текст во время так называемого культурного досуга.


"В ИК-5 при поддержке психологической лаборатории творческие коллективы клуба, телестудии и музыкальных кружков написали кавер на известную песню с «It`s my life» и сняли клип под названием «Жизнь одна» к проведению ежегодной акции «Жизнь»", — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.


В представленном ниже клипе незамысловатый сюжет: осуждённый получает письмо от возлюбленной, которая отказывается его ждать, после чего он впадает в депрессию, но от суицида его отговаривает двойник.

"Сейчас проходит месячная акция ко Дню против суицидов, и они в рамках этой акции сняли жизнеутверждающий клип. Композицию они выбрали сами, и текст они сочинили сами. У осуждённых есть культурный досуг, им это разрешается, поощряется участие в различных творческих кружках. Творчество идёт всем на пользу. Они клип записали и потом всем осуждённым показали", — добавили в ГУФСИН по области.


Источник:

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Метки: Видео   ИК-5   заключённые   клип   песня   свердловская область   
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12  комментариев
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4k
Alex Час назад
Только в армии и тюрьме раскрываются истинные таланты человека
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75
Aiden Highrider 3 минуты назад
Тот момент, когда жизнь насыщенней чем у многих на воле...
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53k
smakido 13 минут назад
Парни молодцы, спели весьма неплохо, жизнеутверждающе, спасибо руководству и сотрудникам колонии за оказанную помощь!
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1k
Николай 20 минут назад
Ну вот сразу лажа. Письмо распечатанное на принтере... Бездушно. Ну нельзя было от руки написать чтоль?
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31k
БамбарбияКиргуду 38 минут назад
Пусть лучше споют про " пацан к успеху шёл не фортануло".Более жизненно,так сказать.
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5k
Горожанин 53 минуты назад
"Свердловские заключённые записали кавер..."
--------
Какой ещё ковер? Восточный или самотканный? Или это по дебильному, не по-русски?))
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30k
Головасыр коричнештанник Час назад
бежит он ... судьбе на встречу. до забора он бежит, дальше вышкарь стрелять будет
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Головасыр коричнештанник Час назад
о, зелёный экран и оператор бог. Зонавуд?
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29k
Ваня Час назад
вот вам и ауе...
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