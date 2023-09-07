Свердловские заключённые записали кавер на песню It`s my life

Заключённые из тагильской ИК-5 записали антисуицидальную песню на мотив известной композиции It`s my Life группы Bon Jovi и сопроводили её жизнеутверждающим видеорядом. Как утверждают в ГУФСИН по Свердловской области, заключённые колонии сами выбрали песню и сочинили текст во время так называемого культурного досуга.

"В ИК-5 при поддержке психологической лаборатории творческие коллективы клуба, телестудии и музыкальных кружков написали кавер на известную песню с «It`s my life» и сняли клип под названием «Жизнь одна» к проведению ежегодной акции «Жизнь»", — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В представленном ниже клипе незамысловатый сюжет: осуждённый получает письмо от возлюбленной, которая отказывается его ждать, после чего он впадает в депрессию, но от суицида его отговаривает двойник.