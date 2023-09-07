Свердловские заключённые записали кавер на песню It`s my life

Клип и песню выпустили ко Всемирному дню предотвращения суицида.
Заключённые из тагильской ИК-5 записали антисуицидальную песню на мотив известной композиции It`s my Life группы Bon Jovi и сопроводили её жизнеутверждающим видеорядом. Как утверждают в ГУФСИН по Свердловской области, заключённые колонии сами выбрали песню и сочинили текст во время так называемого культурного досуга.
"В ИК-5 при поддержке психологической лаборатории творческие коллективы клуба, телестудии и музыкальных кружков написали кавер на известную песню с «It`s my life» и сняли клип под названием «Жизнь одна» к проведению ежегодной акции «Жизнь»", — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
В представленном ниже клипе незамысловатый сюжет: осуждённый получает письмо от возлюбленной, которая отказывается его ждать, после чего он впадает в депрессию, но от суицида его отговаривает двойник.
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"Сейчас проходит месячная акция ко Дню против суицидов, и они в рамках этой акции сняли жизнеутверждающий клип. Композицию они выбрали сами, и текст они сочинили сами. У осуждённых есть культурный досуг, им это разрешается, поощряется участие в различных творческих кружках. Творчество идёт всем на пользу. Они клип записали и потом всем осуждённым показали", — добавили в ГУФСИН по области.
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Какой ещё ковер? Восточный или самотканный? Или это по дебильному, не по-русски?))