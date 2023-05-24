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Трактористы из Арзамаса сняли патриотичный клип и попали под проверку полиции

Трактористы из Арзамаса сняли патриотичный клип и попали под проверку полиции

Автор:
24 мая 2023 13:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Нижегородская область   акция   видео   клип   наказание   патриотизм   полиция   
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Забыли про правила и теперь заплатят штраф.

Нижегородские трактористы решили провести патриотическую акцию и записали ролик, в котором под песню Шамана выводят при помощи плуга на поле огромную надпись "Я русский". Многим пользователям Сети видео понравилось. Но ещё больше оно понравилось полицейским.

Всё дело в том, что в Нижегородской области ещё с прошлого года действует запрет на использование беспилотников. И как видно по ролику, для съёмки масштаба надписи трактористы использовали квадрокоптер. Патриотические аграрии не стали заморачиваться и обращаться в Росавиацию с просьбой разрешить использования воздушного пространства. За что, собственно, теперь понесут наказание.


По данным СМИ, полицейские уже ищут трактористов из Арзамасского района области. И их ждёт наказание за нарушение беспилотного режима. Согласно статье ст. 11.4 КоАП, им полагается штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Автора патриотического ролика журналисты нашли быстрее полицейских. Мужчина говорит, что ни от кого не скрывается и готов заплатить штраф.

Источник:

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Метки: Нижегородская область   акция   видео   клип   наказание   патриотизм   полиция   
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33  комментария
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16k
Совранский 2 часа назад
Мусора ж уже все проблемы решили? В т.ч. торчков и барыг на автозаводе.
Осталась только эта проблема!
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44
Дядя Витя 13 минут назад
Менты позорные! А уж "проницательные" какие!
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223
Pasha Panfilov Полчаса назад
Квасной патриотизм гламурных сценических мальчиков. Ну ясно. Интересно чей сынуля что его так пихают везде. Хотя не. Даже не интересно.
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5k
Психологическая поддержка 43 минуты назад
А теперь осталось доказать когда отснят видеоматериал, где отснят видеоматериал и вообще доказать что он был снят квадрокоптером, а не надувным шариком.

Е*ливые псины опять пытаются своих же вы*бать, ненавижу.
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1k
Kra 43 минуты назад
А может такое быть ролик сняли в прошлом году, а выложили только сейчас?

тут как адвокаты систему защиты построят
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10k
DumDum 44 минуты назад
Я просто не в курсе: а радиоуправляемые вертолётики тоже под запретом?
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47
Lion (BY) 57 минут назад
Мне кажется что это не плуги, а диски.
Хотя...
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29k
Григорий Час назад
Как вариант, а не пробовали они магазинных воров наказывать? Народу это сильно нужнее.
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223
Pasha Panfilov Григорий Полчаса назад
Не. им некогда. Они клип снимают, гоняя трактора и сжигая дизтопливо попусту. Или вы про кого?
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593
MidMaster Час назад
Новость больше похожа на невнятный пи@деж либералов
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1k
Bogdan Krasota Час назад
Раскрываемость повисится. Хотя для того чтобы оштрафовать, нужно найти дрон и того, кто снимал. Фермеры могут нафиг послать, сказать, что орали землю они, а снимал кто-то другой, а где он, они не знают. А вообще, получили прививку от проведения каких-то акций. Их дело, землю пахать и урожай давать стране. Еще не известно в чьих интересах они это написали.
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28k
Юрьевич Час назад
Тамошним полицаям делать нефиг? Других забот нет?
Как они докажут, что снято с квадрокоптера? А почему не с воздушного шарика? А может оператор смог именно в тот день летать? Может он камеру подбрасывал? Свидетели есть? Я на видео квадрика не вижу.
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64k
doker Час назад
Чуть вырвем из контекста.
"- Вон оно чё, Михалыч..."

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7k
Pravednik84 Час назад
Подошёл как то к метро, докуриваю сигарету возле урны, ну меня взяли и повезли оформлять штраф за курение в радиусе менее 15 метров от метро.
Теперь я имею полностью легальное право выкидывать хабарики где пожелаю. Есть всего 2 препятствия такому поведению - я не милиционер и не депутат - у меня есть и мозги и совесть.
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
насущный вопрос: а как полиция докажет, что видео было отснято ПОСЛЕ введения запрета на полёты беспилотников? На видео никаких меток не видно
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468
Thor Steiner Максим Макашев Час назад
В качестве свидетелей приведут местных наркоманов в любом количестве, те подтвердят что угодно. Вы, сударь, как маленький.
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223
Pasha Panfilov Максим Макашев 44 минуты назад
Да зимой оно снято было, конечно же. Не видите разве - снег лежит. (сарказм)
Как докажут. А то прям там 100500 магазинов этих квадрокоптеров, ага. И долго прям пробить, когда они эту штуку купили. Прям сняли 10 лет назад и ждали, чтобы сейчас выложить, ага ))
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