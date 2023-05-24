Трактористы из Арзамаса сняли патриотичный клип и попали под проверку полиции

Забыли про правила и теперь заплатят штраф.
Нижегородские трактористы решили провести патриотическую акцию и записали ролик, в котором под песню Шамана выводят при помощи плуга на поле огромную надпись "Я русский". Многим пользователям Сети видео понравилось. Но ещё больше оно понравилось полицейским.
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Всё дело в том, что в Нижегородской области ещё с прошлого года действует запрет на использование беспилотников. И как видно по ролику, для съёмки масштаба надписи трактористы использовали квадрокоптер. Патриотические аграрии не стали заморачиваться и обращаться в Росавиацию с просьбой разрешить использования воздушного пространства. За что, собственно, теперь понесут наказание.
По данным СМИ, полицейские уже ищут трактористов из Арзамасского района области. И их ждёт наказание за нарушение беспилотного режима. Согласно статье ст. 11.4 КоАП, им полагается штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.
Автора патриотического ролика журналисты нашли быстрее полицейских. Мужчина говорит, что ни от кого не скрывается и готов заплатить штраф.
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Осталась только эта проблема!
Е*ливые псины опять пытаются своих же вы*бать, ненавижу.
тут как адвокаты систему защиты построят
Хотя...
Как они докажут, что снято с квадрокоптера? А почему не с воздушного шарика? А может оператор смог именно в тот день летать? Может он камеру подбрасывал? Свидетели есть? Я на видео квадрика не вижу.
"- Вон оно чё, Михалыч..."
Теперь я имею полностью легальное право выкидывать хабарики где пожелаю. Есть всего 2 препятствия такому поведению - я не милиционер и не депутат - у меня есть и мозги и совесть.
Пришла к нам одна девочка, некурящая (это важно), ну вот мы все вывалились в свободную минутку на перекур (хотя не все из нас курили), обсуждали, как сейчас помню, тему сравнения христианских религий, она вышла с нами, скорчила физию мол пахнет от нас, ну мы что, не гордые, сдвинулись, она за нами и вновь ту же претензию... Потом я нашёл скрытую возможность в рабочей программе, и объяснял коллегам глубинную суть этой матмодели (потом все перешли на использование этой функции), ну она опять... Так она и была уволена по несоответствию (все интересные как общеобразовательные, так и профильные лекции она пропустила)... Так потом ещё и обиделась на нас что её не гоняли (на перекурах её коллегу подогнали что потом заняла должность моего начальства, правда это уже после моего увольнения, я давно в другое место хотел уйти).
И вот ещё - я занимаюсь спортом, причём не как дятлы в спортформе, а на более высоком уровне (они уже пластом, а я не в спортформе и с дешёвым инвентарём полон сил).
Как докажут. А то прям там 100500 магазинов этих квадрокоптеров, ага. И долго прям пробить, когда они эту штуку купили. Прям сняли 10 лет назад и ждали, чтобы сейчас выложить, ага ))