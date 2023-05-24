Трактористы из Арзамаса сняли патриотичный клип и попали под проверку полиции

Всё дело в том, что в Нижегородской области ещё с прошлого года действует запрет на использование беспилотников. И как видно по ролику, для съёмки масштаба надписи трактористы использовали квадрокоптер. Патриотические аграрии не стали заморачиваться и обращаться в Росавиацию с просьбой разрешить использования воздушного пространства. За что, собственно, теперь понесут наказание.





По данным СМИ, полицейские уже ищут трактористов из Арзамасского района области. И их ждёт наказание за нарушение беспилотного режима. Согласно статье ст. 11.4 КоАП, им полагается штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.