Как Светлана Гейман стала певицей Линдой

Певица Линда запомнилась хитами «Мало огня», «Ворона», клипами и необычными текстами, тонким мелодичным звучанием и своеобразным смыслом песен. В 1990-е годы имидж и манера исполнения певицы отличались от того, к чему привык зритель.
Проект «Линда» – детище продюсера и композитора Максима Фадеева, который ярко вспыхнул и быстро угас. О причинах исчезновения Линды ходило немало слухов.
Первые шаги к творчеству
Её необычность была отмечена ещё в детстве. Светлана Гейман (будущая Линда) родилась в казахстанском Кентау в 1977 году. К тому времени родители уже воспитывали дочь Елену. Папа Лев Исаакович трудился в сфере финансов, мама Александра Васильевна занималась домом и воспитанием дочерей.
В детстве Света была задумчивым и одновременно неугомонным ребёнком, жила в своих фантазиях, спала всего по 3-4 часа. Как ни старались родители, девочку было не уложить. Врачи проблем не выявили, высыпается, значит ей достаточно.
Она мечтала стать хирургом, но судьба распорядилась иначе. Семья переехала жить в Тольятти, здесь Светлана пошла в музыкальную школу, занялась акробатикой. Когда девочке исполнилось 15 лет, семья переехала в столицу.
В театре «Эрмитаж» будущая певица увлеклась народным творчеством. Наставники видели в ней потенциал и порекомендовали поступать в музыкальное училище. Она без проблем сдала экзамены, но обучение скрывала от родителей. Отец хотел видеть дочь юристом. Но позже убедился в серьёзности увлечения музыкой и принял выбор дочери.
На одном из вокальных конкурсов на необычное исполнение девушки обратил внимание Юрий Айзеншпис и предложил ей сотрудничество, ну и отец внёс свою финансовую лепту в раскрутку дочери.
Жизнь в музыке
Удивительный стиль Линды впервые ярко вспыхнул в клипе на песню «Игра с огнём». Режиссёром видео выступал Фёдор Бондарчук. Непродолжительная совместная работа с Юрием Айзеншписом завершилось, но Линда начала сотрудничать с Максом Фадеевым, конечно, при финансовой поддержке папы.
Дебютный альбом «Песни тибетских лам» появился в 1994 году, продвижением занималась студия «Кристальная музыка», которую специально для дочери организовал её отец. Так начиналась жизнь уникальной певицы в творческом мире. Быстро разошёлся первый альбом, а это 250 тысяч экземпляров.
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Слушатели по достоинству оценили талант Линды, всю её нелепость и неординарность, которые уловил Фадеев, а вот критики её творчество не приветствовали.
Внимание поклонников молодой певицы привлёк альбом «Ворона» (1996), в который вошло 12 композиций из 40 предложенных.
Необычное, мрачное звучание притянуло внимание слушателей, 2 млн. экземпляров разошлись в считанные дни. В следующем году вышел альбом танцевальной музыки - «Ворона. Remix. Remake». Началось время концертов в России и гастролей за рубеж. Это была грамотная работа продюсеров и команды.
Безрадостные и необычные песни во многом создали образ Линды. Певицу упрекали в увлечении запрещёнными веществами и алкоголем. Но Линда всё опровергала, просила обратить внимание на текст песен, где она отрицательно относится к «вредным» веществам, призывает других последовать её примеру.
В 1998 году отношения с продюсером стали напряжёнными, что сразу отразилось на творчестве, успех Линды затихал.
Самостоятельность
Макс Фадеев переехал на постоянное жительство в Германию. В России он бывает редко, изредка помогая Линде в продвижении. Но это уже самостоятельная жизнь уникальной певицы в шоу-бизнесе.
Она ищет новые решения для самовыражения, привлечения аудитории. В альбоме «Плацента» были соединены несколько музыкальных направлений. Линда поменяла образ. Её волосы из иссиня-чёрных стали ярко-рыжими, наряды удивляли нестандартностью.
Финальной композицией с Максом Фадеевым стала «Белое на белом», потом они окончательно разорвали творческие отношения. Есть мнение, что разрыв связан с отказом отца Линды финансировать её творчество. Но, в отличие от конфликта Фадеева с Наргиз, расстались они спокойно.
Личная жизнь и творчество
Начиная с 2000-х годов Линда много времени проводила за рубежом, выступая на небольших площадках. В 2012 году вышла замуж за греческого продюсера Стефаноса Корколиса, перед этим они сотрудничали и встречались 7 лет. После свадьбы венчались. Их объединяла любовь к этнической музыке, совместный альбом стал успешным, дуэт обрёл популярность.
Несколько лет супруги прожили в Греции, но Линда заскучала по родине, они переехали в Россию, где уже Стефанос почувствовал себя неуютно, скучая по солнечной стране. Он стал выпивать. В 2014 году из отсутствия взаимопонимания они расстались, детей в браке не было.
Отношения с мужчинами, по словам певицы часто сводятся к одному: «Смотрите я Линдой!», что её совершенно не устраивает.
Линда по-прежнему выпускает альбомы, полна творческих планов, даёт концерты. Выступления певицы превращаются в фееричные шоу, поклонникам нравятся. Фанаты отмечают большой творческий потенциал и сильную энергетику Линды. Не хватает только продюсера.
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Нет-нет! Они становятся старше физически. Их лица стареют, тело меняется, отнюдь не в лучшую сторону... А вот мозг... Не вызревает.
То же самое произошло с этой... женщиной. Певица она никакая. Голосок слабенький. Ноты не дотягивает (постоянно мимо поёт). Вся её популярность основывалась на деньгах папаши и талантах Фадеева и звукорежиссёра.
Прошло время, но она так и не поняла, что ничего особенного, в этом виде человеческой деятельности, не представляет. А делать в юности ничего не научилась... Вот и приходится с постаревшей мордашкой натягивать на себя странные одежды, делать причёски a'la хиппи 60-х и изображать из себя тинейджера.