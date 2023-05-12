Как Светлана Гейман стала певицей Линдой

Проект «Линда» – детище продюсера и композитора Максима Фадеева, который ярко вспыхнул и быстро угас. О причинах исчезновения Линды ходило немало слухов.

Первые шаги к творчеству

Её необычность была отмечена ещё в детстве. Светлана Гейман (будущая Линда) родилась в казахстанском Кентау в 1977 году. К тому времени родители уже воспитывали дочь Елену. Папа Лев Исаакович трудился в сфере финансов, мама Александра Васильевна занималась домом и воспитанием дочерей.

В детстве Света была задумчивым и одновременно неугомонным ребёнком, жила в своих фантазиях, спала всего по 3-4 часа. Как ни старались родители, девочку было не уложить. Врачи проблем не выявили, высыпается, значит ей достаточно.