В Кемеровской области лиса залезла в кабину экскаватора за шоколадом

1303
1
1
Видео снял работник экскаватора под Новокузнецком, который решил накормить зверька конфетой. Лису не смутило ни присутствие человека, ни работающая техника.
Кстати, зоологи не рекомендуют кормить лис сладостями и особенно шоколадом, так как он может быть токсичным для нервной системы и сердца животных семейства псовых.
Источник:
Ссылки по теме:
- Говорливая домашняя лиса поймала крысу
- Кот привел к порогу дома новых друзей
- Спасение лисы из глубокой ямы
- Учёным впервые удалось заснять, как лиса ловит рыбу
- Жадная лиса решила украсть улов рыбаков
Новости партнёров
реклама
Он для них вреден вроде.