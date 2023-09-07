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В Кемеровской области лиса залезла в кабину экскаватора за шоколадом

В Кемеровской области лиса залезла в кабину экскаватора за шоколадом

Автор:
07 сентября 2023 08:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   лиса   под Новокузнецком   шокоолад   экскаватор   
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Видео снял работник экскаватора под Новокузнецком, который решил накормить зверька конфетой. Лису не смутило ни присутствие человека, ни работающая техника.

Кстати, зоологи не рекомендуют кормить лис сладостями и особенно шоколадом, так как он может быть токсичным для нервной системы и сердца животных семейства псовых.

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Метки: Видео   животные   лиса   под Новокузнецком   шокоолад   экскаватор   
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4  комментария
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14k
котегRUS Час назад
сладкоежка..
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4k
Serj81 41 минуту назад
Вообще для здоровых особей не характерно так близко подходить к человеку, если не приучен с возраста щенка или наступают какие то критические моменты для животного. Как правило такие особи заражены бешенством, у лис это очень часто бывает.
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1k
surgy 59 минут назад
Собакам вреден горький шоколад, были нехорошие случаи
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5k
Евгений Д Час назад
Шоколад вроде и кошкам давать нельзя ?
Он для них вреден вроде.
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